नई दिल्ली : शोधकर्ताओं ने ऐसे चैटबॉट्स से बचने की चेतावनी दी है जो किसी कंपनी की वेबसाइट या ऐप पर दिखाई नहीं देते हैं और ऑनलाइन चैट करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता को कोई व्यक्तिगत जानकारी प्रदान करने ( Avoid chatbots ) से सावधान रहें. मंगलवार को एक नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. नॉर्टन कंज्यूमर साइबर सेफ्टी पल्स रिपोर्ट के अनुसार, साइबर क्रिमिनल्स अब तेजी से और आसानी से ईमेल या सोशल मीडिया फिशिंग का लालच दे सकते हैं, जो ChatGPT जैसे AI chatbots का उपयोग करके और भी अधिक विश्वसनीय हैं, जिसमें यह बताना और भी मुश्किल हो जाता है कि क्या वैध है और क्या खतरा है.

Norton senior technical director Kevin Roundy ( केविन राउंडी ) ने कहा, "हम जानते हैं कि साइबर अपराधी लेटेस्ट तकनीक को जल्दी से अपना लेते हैं और हम देख रहे हैं कि चैटजीपीटी का उपयोग जल्दी और आसानी से विश्वसनीय खतरे पैदा करने के लिए किया जा सकता है." इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि ठग Deepfake chatbots ( डीपफेक चैटबॉट ) बनाने के लिए एआई तकनीक का भी उपयोग कर सकते हैं .

चैटबॉट्स से बचने की चेतावनी !

ये Chatbots संवेदनशील जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने, पैसे चोरी करने या धोखाधड़ी करने के लिए पीड़ितों को उनकी व्यक्तिगत जानकारी को बदलने के लिए हेरफेर करने के लिए मानव या वैध स्रोतों, जैसे बैंक या सरकारी संस्था का प्रतिरूपण कर सकते हैं. इन नए खतरों से सुरक्षित रहने के लिए , विशेषज्ञ उपयोगकर्ताओं को अवांछित फोन कॉल , ईमेल या संदेशों के जवाब में लिंक पर क्लिक करने से पहले सोचने की सलाह देते हैं . इसके अलावा, वे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा समाधान को अपडेट रखने की भी सलाह देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इसमें सुरक्षा लेयर्स का एक पूरा सेट हो जो ज्ञात मैलवेयर पहचान जैसे कि व्यवहारिक पहचान और अवरोधन से परे हो. chatbots side effects . Cyber fraud . Cyber crime . Cyber security . Fraud By Chatbots . Fraud Through Chatbots

