सैन फ्रांसिस्को : होम ऑफ नोकिया फोन्स एचएमडी ग्लोबल ने सोमवार को भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन 'सी12' लॉन्च करने की घोषणा की. 5999 रुपये की कीमत वाला यह फोन डार्क सियान, चारकोल और लाइट मिंट रंगों में उपलब्ध है, जो 17 मार्च से ऑनलाइन खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. एचएमडी ग्लोबल में भारत और एमईएनए के उपाध्यक्ष, सनमीत सिंह कोचर ने एक बयान में कहा, "नोकिया सी12 आगे नोकिया स्मार्टफोन के वादे विज्ञापन-मुक्त एंड्रॉइड अनुभव, लंबी बैटरी लाइफ, यूरोपीय डिजाइन, दो गुना अधिक सुरक्षित और निश्चित रूप से, मन की अतिरिक्त शांति के लिए एक साल की रिप्लेसमेंट गारंटी का प्रतीक है. यह उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव के लिए ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और वर्चुअल मेमोरी एक्सटेंशन के साथ आता है."

नोकिया C12

इसके अलावा, नया सी12 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 2 जीबी वर्चुअल रैम, स्ट्रीमलाइन्ड ओएस और फ्रंट और रियर दोनों कैमरों के लिए नाइट और पोट्र्रेट मोड के साथ उन्नत इमेजिंग के साथ बेहतर प्रदर्शन लाता है. फोन में 8 एमपी फ्रंट और 5 एमपी रियर कैमरों के साथ 6.3-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा, कंपनी ने कहा कि इस स्मार्टफोन के साथ, एंड्रॉइड 12 (गो एडिशन) के कारण उपयोगकर्ताओं को 30 प्रतिशत तेजी से ऐप खुलने का समय मिलेगा.

बढ़ते साइबर खतरों की दुनिया में, कंपनी ने उल्लेख किया कि सी-सीरीज परिवार उपयोगकर्ताओं को लगातार बढ़ते खतरों से बचाने के लिए कम से कम दो साल के नियमित सुरक्षा अपडेट सुनिश्चित करता है. Budget friendly smartphone . Smartphone under 10000 . Smartphone under 70000 , smartphone under 6000 . Phone under 70000 . Low price smartphone . Nokia C12 .

(आईएएनएस) (This is an agency copy and has not been edited by ETV Bharat.)

