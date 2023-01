नई दिल्ली: होमग्रोन लाइफस्टाइल टेक ब्रांड नॉइज ने अपने पहले गेमिंग टीडब्ल्यूएस (ट्र वायरलेस स्टीरियो) ईयरबड्स- 'बड्स कॉम्बैट' को लॉन्च करने की घोषणा की (Noise launches new earbuds for gaming sessions) है. गहन गेमिंग सत्रों के लिए उपयुक्त नया ईयरबड 1,499 रुपये में आता है और कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन स्टोर पर स्टेल्थ ब्लैक, कोवर्ट व्हाइट और शैडो ग्रे में उपलब्ध है.



नॉइज के सह-संस्थापक अमित खत्री (Amit Khatri co founder of Noise) ने एक बयान में कहा, "हमारे पहले गेमिंग टीडब्ल्यूएस, नॉइज कॉम्बैट के लॉन्च के साथ हम बस यही करना चाहते हैं. हमारे सबसे पहले में से एक, नया टीडब्ल्यूएस गेमिंग सेटअप के पूरक के लिए डिजाइन किया गया है, जो इसे एक आदर्श गेमिंग साथी बनाता है. नए गेमिंग ईयरबड्स ट्रेंडी और आधुनिक डिजाइन में क्वाड माइक ईएनसी से लैस हैं और 36 घंटे की बैटरी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यूजर्स का गेमिंग अनुभव निर्बाध है।



अत्याधुनिक तकनीक के साथ इंजीनियर, कंपनी का पहला टीडब्ल्यूएस गेमिंग, कॉल करने, वर्चुअल मीट और सहज संचार के दौरान एक क्रिस्टल-क्लियर ऑडियो अनुभव सुनिश्चित करता है. इसके अलावा, बड्स कॉम्बैट में एक यूएसबी टाइप-सी चार्जिग कनेक्टर और आईपीएक्स5 स्वेट और वाटर रेसिस्टेंस फीचर है, जो उन्हें बाहर या पानी के पास काम करते समय पहनने के लिए सुरक्षित बनाता है.



कंपनी के अनुसार, इसके अलावा, 13एमएम ड्राइवर, ब्लूटूथ 5.3 के साथ मिलकर, टीडब्ल्यूएस को दैनिक गेमर्स और छात्रों के लिए आदर्श बनाते हैं, क्योंकि उपयोगकर्ता प्रीमियम हाई-क्वोलिटी वाले ऑडियो के साथ बिना किसी अंतराल के हर छोटे विवरण को सुनते हुए एक इमर्सिव गेमिंग अनुभव में डूबने में सक्षम होंगे.

(आईएएनएस)