सैन फ्रांसिस्को : टेक दिग्गज एप्पल ने अपना नया डेवलपर बीटा, आईओएस 16.4 ( Apple iOS 16.4 beta ) जारी किया है, जिसमें विस्तारित इमोजी समर्थन, कुछ भाषाओं के लिए कीबोर्ड अपडेट और बहुत कुछ शामिल है. तकनीकी दिग्गज ने रिलीज नोट्स में कहा, " iOS and iPadOS 16.4 beta के साथ शुरुआत करते हुए, एप्पल डेवलपर प्रोग्राम के सदस्यों को सेटिंग में सॉफ्टवेयर अपडेट से सीधे डेवलपर बीटा को सक्षम करने के लिए एक नया विकल्प दिखाई देगा."

Beta version में मैटर के लिए एक अपडेट शामिल है जो मैटर एक्सेसरीज के लिए 'मैन्युअल और स्वचालित सॉ़फ्टवेयर अपडेट दोनों' का समर्थन करता है. यह कीबोर्ड में अपडेट ( keyboard updates ) भी लाता है, जिसमें 'नए यूनिकोड 15.0 इमोजी के लिए समर्थन' और ' Korean keyboards के लिए ऑटोकरेक्ट टेस्टिंग और फीडबैक के लिए डिफॉल्ट रूप से सक्षम है.' इसके अलावा, गुजराती, पंजाबी और उर्दू कीबोर्ड ट्रांसलेट्रेशन लेआउट ( Gujarati, Punjabi and Urdu keyboards layouts ) के लिए सपोर्ट जोड़ते हैं.

कंपनी ने कहा, "प्रमोटेड इन-ऐप खरीदारी के लिए नए स्टोरकिट 2 एपीआई उपलब्ध हैं. ऐप ऐप स्टोर से प्रमोट किए गए प्रोडक्ट पर्चेस डेटा को PurchaseIntent.Intents.IntentSend के साथ प्राप्त कर सकते हैं और Product.PromotionInfo के साथ प्रचारित ऑर्डर और दृश्यता का प्रबंधन कर सकते हैं." "Autofill , passkeys और passwords के लिए ऑटोफिल सहित, अब वेब कंटेंट में शैडो डोम में निहित ( contained ) इनपुट तत्वों के साथ काम करता है." New Apple iOS beta Launch with emoji .

(आईएएनएस) (This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )

Apple Iphone Ultra Model: 2024 में हाई-एंड आईफोन 'अल्ट्रा' पेश कर सकता है एप्पल