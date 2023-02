हैदराबाद: भारत 28 फरवरी को 'रमन प्रभाव' की खोज का सम्मान करने के लिए 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' ( National Science Day ) मनाता है, जिसे भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सक सीवी रमन. द्वारा खोजा गया था. इसे हमारे जीवन पर विज्ञान के प्रभाव के स्मरण के रूप में मनाया जाता है. 28 फरवरी 1928 को Raman Effect ( रमन प्रभाव ) प्रभाव में आया, इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को मनाने के लिए यह दिन मनाया जाता है. यह दिन छात्रों को विज्ञान को अपनाने और क्षेत्र के प्रति उनकी जिज्ञासा पैदा करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है.

Raman Effect or Raman Scattering : वर्ष 2023 में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस Global Science for Global Wellbeing ( वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान ) की थीम पर मनाया जा रहा है. Raman effect or Raman scattering ( रमन इफेक्ट' या 'रमन स्कैटरिंग ) के अनुसार, जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ से होकर गुजरती है, तो यह इस तरह से बिखरता है जिससे सामग्री की आणविक संरचना के बारे में जानकारी का पता चलता है. इस खोज के कारण सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला. इस खोज के बाद, भारत सरकार ने रमन को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार Bharat Ratna ( भारत रत्न ) से सम्मानित किया.

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस

इस खोज की वर्षगांठ पर हर साल भारत सरकार वैज्ञानिकों को विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए सम्मान प्रदान करती है. National Science Day और विज्ञान के क्षेत्र में रमन की महत्वपूर्ण खोज के उपलक्ष्य में देश भर में कई कार्यक्रम किए जाते हैं. मानव कल्याण ( human welfare ) के लिए विज्ञान के महत्व को स्वीकार करने वाला दिन होने के अलावा, यह दिन हमें नई तकनीकों के कार्यान्वयन और विज्ञान के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने और देश के वैज्ञानिक-दिमाग वाले नागरिकों को अवसर देने का अवसर भी देता है.