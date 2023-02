सैन फ्रांसिस्को: टेक लीडर्स और इंटरनेट स्टार्स इस बात पर अफसोस जता रहे हैं कि डाउनटाउन सैन फ्रांसिस्को का रियल एस्टेट बाजार बिगड़ गया है और शहर खाली और खाली होता जा रहा है. एलन मस्क ने इसे दुखद करार दिया (Musk regrets on deterioration real estate market ) है. फाइल होस्टिंग सेवा ड्रॉपबॉक्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी टिम रेगन ने कहा कि वे सबलीजिंग प्लान्स के साथ बाजार में अपेक्षाकृत तेजी से आए.



रेगन ने कहा, बाजार बिगड़ गया है, कई कंपनियों ने अपने रियल एस्टेट फुटप्रिंट को कम कर दिया है. सैन फ्रांसिस्को महामारी से पलटाव करने वाले सबसे धीमे अमेरिकी बाजारों में से एक रहा है, क्योंकि टेक कंपनियों ने अपने कार्यालय नहीं खोले और बड़े पैमाने पर छंटनी के बीच दूरस्थ कार्य को बढ़ावा दिया. रेगन ने इस सप्ताह कंपनी की तिमाही कॉल के दौरान कहा कि वे अब यह नहीं मानते हैं कि कंपनी अगले कुछ वर्षों में सैन फ्रांसिस्को में अतिरिक्त स्थान सबलीज पर देगी.



पोडकास्टर एलिजा शेफर ने ट्वीट किया कि सैन फ्रांसिस्को खाली और खाली हो रहा है. शेफर ने कहा, दुख की बात है कि इस शहर के साथ क्या हो रहा है, यह डरावना है. मस्क ने उत्तर दिया दुखद मुझे आशा है कि सैन फ्रांसिस्को इस खालीपन से वापस आ जाएगा. यह अद्भुत लोगों का एक सुंदर शहर है. अपने ट्वीट से जुड़े एक वीडियो में शेफर ने कहा कि उनके कार्यालय के पास सैन फ्रांसिस्को के डाउनटाउन में इतने सारे व्यवसाय बंद हो गए हैं.



क्राफ्ट वेंचर्स के सह-संस्थापक और पार्टनर डेविड सैक्स (David Sachs co founder of Craft Ventures) ने ट्वीट किया कि उन्हें सैन फ्रांसिस्को में 2009 की कीमत पर ऑफिस स्पेस की पेशकश की गई थी. वैश्विक मंदी की आशंकाओं के बीच, तकनीकी कंपनियों में महामारी के पिछले तीन वर्षों में सैन फ्रांसिस्को को घर से काम के रूप में सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा और महंगी अचल संपत्ति ने शहर के विकास को रोक दिया है.

ये भी पढ़ें:Musk on OpenAI: ओपनएआई अब माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नियंत्रित अधिकतम लाभ वाली कंपनी: मस्क

(आईएएनएस)