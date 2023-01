सैन फ्रांसिस्को: माइक्रोसॉफ्ट ने देव चैनल में इंसाइडर्स के लिए एक नया विंडोज 11 प्रीव्यू बिल्ड जारी किया (Microsoft released new Win11 preview for Insiders ) है. जिसमें टिंकर्स, डेवलपर्स और ट्रबलशूटर्स के लिए एक नए फीचर के साथ टास्क मैनेजर का अपडेटेड वर्जन शामिल है. यह गेट हेल्प ऐप में एक नया नेटवर्क ट्रबलशूटिंग अनुभव भी पेश करता है. यह नया अनुभव पुराने, बिल्ट-इन नेटवर्क समस्या निवारण अनुभव की जगह लेगा, जिसे उपयोगकर्ताओं ने सैकड़ों बार देखा होगा.

कंपनी ने कहा कि इस नए अनुभव में 'नए एपीआई' शामिल हैं. जो रिपोर्ट के अनुसार समस्याओं का निदान करते हैं और ऑनलाइन होने की सिफारिशें प्रदान करते हैं. वही रिपोर्ट में कहा गया कि नए प्रीव्यू बिल्ड में कंपनी ने अरबी जैसी राइट-टू-लेफ्ट डिस्प्ले भाषाओं का उपयोग करते समय टास्कबार पर सर्च बॉक्स में टेक्स्ट के साथ लेआउट के मुद्दों को भी ठीक किया. Microsoft released new Win11 preview for Insiders



इस बीच, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एज ब्राउजर के लिए एक नया अपडेट जारी किया, जो टेक्स्ट भविष्यवाणी सहित कुछ छोटे अपडेट और नए फीचर्स लाता है. अपडेट एज के स्टेबल वर्जन के लिए उपलब्ध है. इसलिए कोई भी उपयोगकर्ता जो नियमित रूप से ब्राउजर का उपयोग करता है. उसे इसे डाउनलोड करने में सक्षम होना चाहिए. टेक्स्ट प्रेडिक्शन फीचर वेब पेजों पर लॉन्ग-फॉर्म एडिटेबल टेक्स्ट फील्ड्स के लिए प्रेडिक्शन मुहैया कराता है. वर्तमान में यह फीचर यू.एस, भारत और ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेजी तक ही सीमित है. Microsoft released new Win11 preview

(आईएएनएस)