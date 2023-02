सैन फ्रांसिस्को: माइक्रोसॉफ्ट अपने नए प्रोमेथियस मॉडल को Word, Powerpoint और Outlook जैसे अपने कोर प्रोडक्टिविटी ऐप में प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है. सूत्रों का हवाला देते हुए द वर्ज की रिपोर्ट में कहा गया, आने वाले हफ्तों में, माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई की भाषा एआई टेक्नोलॉजी और उसके एआई मॉडल को एकीकृत करने के लिए अपने प्रोडक्टिविटी प्लान्स को पेश करेगा. कंपनी मार्च में एक घोषणा कर सकती है, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट अपने ओपन एआई के माध्यम से कितनी जल्दी सर्च और उसके प्रोडक्टिविटी ऐप को फिर से बनाना चाहता है.



दरअसल, पिछली रिपोर्ट्स ने संकेत दिया कि सर्च रिजल्ट्स को बेहतर बनाने के लिए आउटलुक में जीपीटी मॉडल, साथ ही लेखन में सुधार के लिए ईमेल और वर्ड डॉक्यूमेंट एकीकरण का सुझाव देने जैसी फीचर्स के साथ टेस्ट किया जा रहा (Microsoft plans to test its new ChatGPT) है. इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि मुख्य रूप से गूगल के कारण तकनीकी दिग्गज इस एकीकरण के साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. आपको बता दें रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने फरवरी के अंत में अपनी नई बिंग एआई लॉन्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन इसे आगे बढ़ा दिया गया.



इस हफ्ते की शुरूआत में, माइक्रोसॉफ्ट ने अगली पीढ़ी चैटजीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा संचालित अपनी नई बिंग पेश की, और नई एआई क्षमताओं के साथ अपने एज ब्राउजर को भी अपडेट किया. एआई-पावर्ड बिंग सर्च इंजन और एज ब्राउजर अब बेहतर सर्च व आंसर, एक नए चैट अनुभव और कंटेंट उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करने के लिए बिंग डॉट कॉम पर प्रीव्यू के लिए उपलब्ध हैं. Microsoft New Prometheus Model

