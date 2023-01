नई दिल्ली: माइक्रोसॉफ्ट की टीम्स, आउटलुक और कुछ अन्य सेवाएं बुधवार को भारत के कुछ हिस्सों में डाउन हो (Microsoft Outlook and Teams services down in India) गईं. यूजर्स ने बताया कि उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. डाउन डिटेक्टर के अनुसार, अब तक 63 प्रतिशत उपयोगकर्ताओं ने बताया कि वे ऐप के साथ समस्याओं का सामना कर रहे हैं. 26 प्रतिशत ने सर्वर कनेक्शन के साथ और 11 प्रतिशत ने वेबसाइट के साथ समस्याओं का उल्लेख किया.



हालांकि, माइक्रोसॉफ्ट (सर्विस हेल्थ स्टेटस) ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और कहा कि हमने एक संभावित नेटवर्किं ग समस्या की पहचान की है और अगले समस्या निवारण चरणों को निर्धारित करने के लिए टेलीमेट्री की समीक्षा कर रहे हैं. इसमें कहा गया, "प्रभावित अवसंरचना द्वारा सेवा प्रदान करने वाला कोई भी उपयोगकर्ता माइक्रोसॉफ्ट 365 सेवाओं तक पहुंचने में असमर्थ हो सकता है. देश भर के उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गए और शिकायत की कि वे अन्य लोगों के साथ-साथ ऑफिस, एज्योर और माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम तक पहुंचने में असमर्थ हैं.



एक यूजर ने लिखा कि आज हैशटैग एमएसटीम्स के साथ क्या हो रहा है? क्या हैशटैग माइक्रोसॉफ्ट ने गलत लोगों को नौकरी से निकाला या कुछ और? हैशटैग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हैशटैग आउटेज. एक अन्य ने ट्वीट किया कि इस बार सप्ताहांत जल्दी आ गया. एटदरेट माइक्रोसॉफ्ट को धन्यवाद. एक अन्य उपयोगकर्ता ने शिकायत की, "एटदरेट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हम पहले से ही आउटेज पर एक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम व्यवसाय के लिए एमएस टीम्स पर हैं और यह विशेष रूप से धीमी गति से कार्य कर रहा है या कॉल के बीच में होने पर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है. डाउन डिटेक्टर के अनुसार, जिन शहरों को आउटेज का सामना करना पड़ रहा है, उनमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई शामिल हैं. Microsoft Outlook and Teams services down in India

(आईएएनएस)