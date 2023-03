सैन फ्रांसिस्को: माइक्रोसॉफ्ट कथित तौर पर अपने एज ब्राउजर में एक क्रिप्टो वॉलेट फीचर को एकीकृत करने पर काम कर रहा (Microsoft working on adding Crypto Wallet features) है, जो उपयोगकर्ताओं को क्रिप्टो फंड को स्टोर करने, भेजने और प्राप्त करने के साथ-साथ एनएफटी को स्टोर करने की अनुमति देगा. विंडोज सेंट्रल की रिपोर्ट के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट के आंतरिक परीक्षण के संदर्भ में, नया क्रिप्टो वॉलेट फीचर, जिसे पहली बार एक ट्विटर उपयोगकर्ता द्वारा देखा गया था, अभी भी विकास में प्रतीत होता है.



वॉलेट नॉन-कस्टोडियल है और भुगतान कार्डो को संग्रहीत करने के लिए एज की मौजूदा वॉलेट सुविधा में सीधे एकीकृत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि उपयोगकर्ता कभी भी अपना पासवर्ड खो देते हैं तो यह एक विश्वसनीय पुनप्र्राप्ति विधि के साथ एक पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होता है. साइन अप करने के बाद उपयोगकर्ताओं के पास क्रिप्टो फंड, मूल्य रुझान, और ज्ञात पतों और नामों का उपयोग करके क्रिप्टो भेजने या प्राप्त करने की क्षमता सहित उनकी सभी संपत्तियों तक पहुंच होगी.



इस बीच, माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही आउटलुक ईमेल क्लाइंट में एमएफए क्षमताओं को शामिल करके अपने 365 क्लाउड प्रोडक्टिविटी प्लेटफॉर्म के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (multi factor authentication) को अपनाने में तेजी लाएगा. एक नई माइक्रोसॉफ्ट 365 रोडमैप प्रविष्टि के अनुसार, उपयोगकर्ता इसके 365 ऐप्स के लिए सीधे आउटलुक ऐप में ऑथेंटिकेटर लाइट नामक एक नई सुविधा की मदद से एमएफए अनुरोधों को पूरा करने में सक्षम होंगे. उपयोगकर्ता काम या स्कूल के लिए अपने आउटलुक लॉगिन में सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत जोड़ने के लिए ऑथेंटिकेटर लाइट का उपयोग कर सकते हैं. Microsoft Edge may get crypto wallet facility

(आईएएनएस)

