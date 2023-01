नई दिल्ली: Microsoft ने घोषणा की है कि उसने एंड्रॉइड पर अपने टीम रूम्स में नए फीचर्स के साथ सुधार किया (Microsoft brings new features on Team Rooms) है. जिसमें Microsoft whiteboard, चैट बबल्स और अधिक चलने और उपयोग करने की क्षमता शामिल है. टेक दिग्गज ने एक बयान में कहा कि उपयोगकर्ता एंड्रॉइड अपडेट 3 पर माइक्रोसॉफ्ट टीम रूम में अपडेट करके सभी नए फीचर्स का लाभ उठा सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट व्हाइटबोर्ड सत्र को केवल एक सेशन से लॉन्च किया जा सकता है. जिससे तत्काल सहयोग की अनुमति मिलती है.



चैट संदेशों को वर्तमान दृश्य पर चैट बबल्स के रूप में प्रदर्शित किया जाता है. जो इन-रूम प्रतिभागियों को चैट में होने वाली बातचीत से जुड़ने की अनुमति देता है. Touch Awareness Feature के साथ, टच स्क्रीन उपयोगकर्ताओं को 'रूम के सामने टच डिस्प्ले के साथ-साथ टच कंसोल दोनों से रूम सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति देता है. जिससे किसी भी डिवाइस तक पहुंचने के लिए टीम रूम को संचालित करना सुविधाजनक हो जाता है. इसके अलावा, बड़ी स्क्रीन वाले उपकरणों पर मीटिंग के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अब 4k Display का समर्थन किया जाता है.



टेक दिग्गज ने शेयर मेन्यू को भी नया रूप दिया है. जिसके कारण मीटिंग में कंटेंट साझा करना अब अधिक सुलभ हो गया है. साथ ही, उपयोगकर्ता अब 'माइक्रोसॉफ्ट व्हाइटबोर्ड को एड हॉक मीटिंग में ला सकते हैं. उपयोगकर्ता स्थानीय व्हाइटबोर्ड स्क्रीन पर 'स्टार्ट मीटिंग' टैप कर स्थानीय सहयोग अनुभव से ऑनलाइन सह-निर्माण स्थान पर मूल रूप से स्विच कर सकते हैं. कंपनी ने कहा कि 'स्टार्ट मीटिंग' जल्दी से एक हॉक बैठक को बंद कर देता है और होम स्क्रीन पर पहले से ही शुरू हो चुके व्हाइटबोर्ड को स्वचालित रूप से प्रस्तुत करता है. Microsoft brings new features on Team Rooms

(आईएएनएस)