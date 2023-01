सैन फ्रांसिस्को: Microsoft ने अपने सोशल वर्चुअल रियलिटी प्लेटफॉर्म ऑल्टस्पेस वीआर को बंद करने की योजना की घोषणा की (Microsoft announced to shut down AltspaceVR) है. जो लोगों को 3डी अवतार के रूप में दोस्तों के साथ बातचीत करने के लिए सोशल स्पेस प्रदान करता है. 2017 में, ऑल्टस्पेस वीआर द्वारा इसे बंद करने का फैसला लेने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण किया और अब कंपनी ने कहा कि वह 10 मार्च, 2023 को सेवा बंद कर देगी.



दरअसल, टेक जायंट Microsoft मेश एक प्लेटफॉर्म है जो किसी भी डिवाइस पर कहीं से भी उपस्थिति और साझा अनुभव को सक्षम बनाता है. माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित इमर्सिव एक्सपीरियंस का समर्थन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करेगा. माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मेश के साथ, हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की उम्मीद रखते हैं. जो सभी शामिल लोगों को व्यापक अवसर प्रदान करता है. जिसमें निर्माता, भागीदार और ग्राहक शामिल हैं.



इसमें आगे कहा गया है. हम आने वाले समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जिसमें दुनिया भर में कार्यस्थलों को सक्षम कर कनेक्शन और सहयोग के लिए एक नया प्लेटफॉर्म माइक्रोसॉफ्ट मेश का लॉन्च शामिल (Microsoft Launched New Platform Mesh) है. इसके अलावा, कंपनी ने कहा, वह कार्यस्थल के अनुभवों पर अपने वीआर प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि एक ऐसा आधार प्रदान किया जाए. जो सुरक्षा, विश्वास और अनुपालन को सक्षम बनाता हो.

क्या है AltspaceVR?

AltspaceVR एक वर्चुअल इवेंट प्लेटफार्म है जिसे मूल रूप से 2013 में स्थापित किया गया था और बाद में 2017 में Microsoft द्वारा अधिग्रहित किया गया था. कंपनी एक मिश्रित वास्तविकता वातावरण प्रदान करती है जहां दुनिया भर के यूजर्स बैठकों में भाग लेने, स्टैंड-अप कॉमेडी देखने, योग पाठ में भाग लेने या भाग लेने के लिए इकट्ठा हो सकते हैं.

