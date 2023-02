सैन फ्रांसिस्को : मेटा ने इंस्टाग्राम पर नए ब्रॉडकास्ट चैनल ( Broadcast channels ) चैनल पेश किया हैं, जो एक-से-कई मैसेजिंग टूल है, जो क्रिएटर्स को बड़े पैमाने पर अपने फॉलोअर्स के साथ सीधे जुड़ने की अनुमति देगा. Meta CEO Mark Zuckerberg ने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पर अपने मेटा चैनल के जरिए यह घोषणा की. कंपनी ने गुरुवार को एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, निर्माता अपने नवीनतम अपडेट और पर्दे के पीछे के पलों को साझा करने के लिए वॉयस नोट्स का उपयोग कर सकते हैं और प्रशंसकों की प्रतिक्रिया के लिए पोल भी बना सकते हैं.

हालाँकि, केवल निर्माता ही प्रसारण चैनलों ( Instagram broadcast channels ) को संदेश भेज सकते हैं और अनुयायी ( followers ) सामग्री पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं और मतदान में मतदान कर सकते हैं. कंपनी ने कहा कि आने वाले महीनों में इन चैनलों में और अधिक सुविधाएं जोड़ी जाएंगी, जैसे आगामी सहयोग पर चर्चा करने के लिए किसी अन्य निर्माता को चैनल में लाने की क्षमता, आस्क मी एनीथिंग के लिए क्राउडसोर्स प्रश्न और बहुत कुछ.

इंस्टाग्राम

प्रोत्साहित करने के लिए स्टोरीज में स्टिकर का उपयोग

एक बार जब किसी क्रिएटर के पास प्रसारण चैनलों तक पहुंच हो जाती है और वह अपने Instagram इनबॉक्स से पहला संदेश भेज देता है, तो उनके अनुयायियों को चैनल से जुड़ने के लिए एक बार की सूचना प्राप्त होगी. इसके अलावा, followers इन चैनलों को किसी भी समय छोड़ या म्यूट कर सकते हैं और रचनाकारों से उनकी सूचनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं. क्रिएटर अपने फालोअर्स को भी शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्टोरीज में चैनल से जुड़ें स्टिकर का उपयोग कर सकते हैं. Meta ने कहा कि वर्तमान में हम अमेरिका में मुट्ठी भर रचनाकारों के साथ प्रसारण चैनलों का परीक्षण कर रहे हैं और आने वाले महीनों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं. कंपनी ने कहा कि हम आने वाले महीनों में मैसेंजर और फेसबुक पर प्रसारण चैनलों का परीक्षण करेंगे.

(आईएएनएस -This is an agency copy and not edited by Etv Bharat )

