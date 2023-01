सैन फ्रांसिस्को: New Messenger Features मेटा ने मैसेंजर में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट के लिए और अधिक नए फीचर्स की घोषणा की (Meta expands features of end to end encryption) है. जिसमें चैट थीम, कस्टम इमोजी (custom chat emoji In Messenger ), रिएक्शन्स, ग्रुप प्रोफाइल फोटो और बहुत कुछ शामिल हैं. कंपनी ने कहा कि उसने मैसेंजर पर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट के वैश्विक परीक्षण का विस्तार करना भी शुरू कर दिया है.

चैट थीम के साथ, यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट में उपयोगकर्ताओं की बातचीत को वैयक्तिकृत और बढ़ाने में मदद करेगा, साथ ही उपयोगकर्ता एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट के लिए स्थिर कलर और ग्रेडिएंट थीम सहित थीम सेट करने में सक्षम होंगे. इसके अलावा, उपयोगकर्ता इमोजी प्रतिक्रियाओं का पूरा मेनू देखेंगे और एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट में त्वरित प्रतिक्रिया ट्रे को अनुकूलित करेंगे. ग्रुप प्रोफाइल फोटो की शुरुआत के साथ, उपयोगकर्ता दोस्तों या काम के सहयोगियों के साथ अलग-अलग चैट के लिए प्रोफाइल फोटो चुनने में सक्षम होंगे. अन्य विशेषताओं में, इसमें एंड्रॉइड पर लिंक प्रिव्यूज, एक्टिव स्टेटस और बबल्स शामिल हैं.



कंपनी ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट के लिए लिंक प्रीव्यू जोड़े ताकि उपयोगकर्ता उस पर क्लिक करने से पहले यह देख सकें कि कोई लिंक उन्हें कहां ले जा रहा है. टेक दिग्गज ने आगे उल्लेख किया कि अगले कुछ महीनों में, अधिक लोग अपनी कुछ चैट को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा की एक अतिरिक्त लेयर के साथ धीरे-धीरे अपग्रेड होते देखना जारी रखेंगे. कंपनी ने कहा, "हम 2023 के दौरान इस लक्ष्य की दिशा में प्रगति करना जारी रखते हुए अपडेट प्रदान करेंगे।"

(आईएएनएस)