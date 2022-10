न्यूयॉर्क : भारतीय मूल की बायोमेडिकल वैज्ञानिक मैत्रेयी वैरागकर को प्रमुख वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर फॉर डेवलपिंग एडवांस्ड न्यूरोटेक्नोलॉजी यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)' (Nature for Developing Advanced Neurotechnology Using Artificial Intelligence) द्वारा प्रतिष्ठित 'इंस्पायरिंग वुमन इन साइंस अवार्ड' (Inspiring Woman in Science Award)के लिए चुना गया है. Maitreyi Vairagkar Biomedical Scientist वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, डेविस (UC Davis) में पोस्ट-डॉक्टोरल स्कॉलर हैं, दुनिया भर की छह शुरूआती करियर महिला शोधकर्ताओं में से एक हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, जिसकी घोषणा अगले सप्ताह की जाएगी.

Maitreyi Vairagkar Post doctoral scholar University of California ने ट्वीट किया, "मैं वैज्ञानिक उपलब्धि श्रेणी में एस्टी लॉडर के साथ साझेदारी में पांच अन्य उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की कंपनी में प्रकृति 'प्रेरणादायक महिला विज्ञान' (Women in Science) पुरस्कार के लिए चुने जाने पर सम्मानित महसूस कर रही हूं."एक न्यूरोसाइंटिस्ट के रूप में, वैरागकर मस्तिष्क-कंप्यूटर इंटरफेस बनाता है ताकि गंभीर मोटर और स्पीच बाधितों उनके मस्तिष्क संकेतों के माध्यम से सीधे संवाद करने में सक्षम बनाया जा सके.

ये उपकरण सहज बातचीत की अनुमति देने के लिए मनुष्यों और प्रौद्योगिकी के बीच की बाधाओं को तोड़ते हैं. उनका शोध विभिन्न न्यूरोलॉजिकल स्थितियों वाले लोगों के लिए पुनर्वास और सहायक उपकरणों में न्यूरोटेक्नोलॉजी के स्वास्थ्य संबंधी अनुप्रयोगों पर केंद्रित है. इससे पहले, Maitreyi Vairagkar Biomedical Scientist इंपीरियल कॉलेज लंदन (Imperial College London) में पोस्ट-डॉक्टरेट शोधकर्ता थीं. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (University of Reading) से साइबरनेटिक्स और एआई में पीएचडी और मास्टर्स भी किया है. -- आईएएनएस

BHU Cancer Research : कैंसर पर महत्वपूर्ण अध्ययन, इस रोग को बढ़ाने में लाइसोफॉस्फेटिडिक एसिड की अहम भूमिका