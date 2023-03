नई दिल्ली: आईक्यू 21 मार्च को भारत में अपना नया स्मार्टफोन आईक्यू जेड7 5जी लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है और कंपनी ने शुक्रवार को पुष्टि की है कि स्मार्टफोन 'मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5जी' प्रोसेसर द्वारा संचालित (IQ Z7 5G will come with MediaTek Dimensity 920 5G ) होगा. कंपनी ने एक बयान में कहा, 17,499 रुपये से शुरू होकर आईक्यू जेड7 5जी अमेजन.इन और आईक्यू ई-स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. यह दो कलर ऑप्शन- नॉर्वे ब्लू और पैसिफिक नाइट में आएगा.



इसमें कहा गया है कि स्मार्टफोन सेगमेंट में भारत के पहले 64एमपी ओआईएस अल्ट्रा-स्टेबल कैमरा जैसी असाधारण विशेषताओं से लैस है. यह 44 वॉट फ्लैशचार्ज, अल्ट्रा गेम मोड, इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और 1300 निट्स की स्क्रीन ब्राइटनेस के साथ 'अल्ट्रा ब्राइट' एमोएलईडी डिस्प्ले भी प्रदान करता है. नए स्मार्टफोन ने 4,85,000 से अधिक के 'उच्चतम एनटूटू स्कोर' के साथ बेंचमार्क को भी पार कर लिया है. स्मार्टफोन निर्माता ने कहा, "इसके अलावा, कंपनी आईक्यू जेड7 के लिए तीन साल का मासिक सुरक्षा अपडेट और दो साल का एंड्रॉइड अपडेट प्रदान कर रही है। फोन में आउट ऑफ बॉक्स एंड्रॉयड 13 पर आधारित फनटच ओएस 13 होगा.

iQOO Z7 5G स्पेसिफिकेशन और फीचर्स

iQOO Z7 5G मीडियाटेक डाइमेंसिटी 920 5G प्रोसेसर द्वारा संचालित होगा, इसे दो वैरिएंट में पेश किया जाएगा: 6GB+128GB और 8GB+128GB. iQOO Z7 5G में OIS के साथ-साथ एक सेकेंडरी डेप्थ सेंसर के लिए 64-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है. डिस्प्ले के लिए, फोन में 6.38-इंच AMOLED पैनल मिलता है जो 90Hz की रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. IQ Z7 5G will come with MediaTek Dimensity 920 5G



