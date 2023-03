सैन फ्रांसिस्को: एप्पल कथित तौर पर आगामी आईफोन 15 सीरीज में 'डायनामिक आइलैंड' क्षेत्र के अंदर निकटता सेंसर को एकीकृत करेगा. एप्पल उद्योग के विश्लेषक मिंग-ची कुओ के अनुसार, आईफोन 15 श्रृंखला पर निकटता सेंसर नीचे रखने के बजाय डायनामिक द्वीप क्षेत्र के अंदर एकीकृत किया जाएगा, जैसा कि यह आईफोन 14 पर होता है. कुओ ने ट्वीट किया, जबकि सभी आईफोन 15 मॉडल आईफोन 14 प्रो के समान डायनेमिक आइलैंड डिजाइन को अपनाते हैं, अंतर निकटता सेंसर के प्लेसमेंट में निहित है.



आईफोन 14 प्रो में, प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिस्प्ले के नीचे (डायनेमिक आइलैंड के बाहर) स्थित है। इसके विपरीत, आईफोन 15 सीरीज में, प्रॉक्सिमिटी सेंसर डायनेमिक आइलैंड के भीतर स्थित है, डायनेमिक आइलैंड एरिया में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ है. प्रॉक्सिमिटी सेंसर यह पता लगाता है कि कब उपयोगकर्ता फोन को अपने कान के पास रखता है और स्क्रीन को बंद कर देता है. इस बीच, एप्पल कथित तौर पर 2025 या उसके बाद तक अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी फीचर को आईफोन में नहीं लाएगा.



डिस्प्ले एनालिस्ट रॉस यंग के मुताबिक, आईफोन 15 प्रो में तकनीकी दिक्कतों की वजह से अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी फीचर नहीं होगा. यह सुविधा संभवत: आईफोन 17 प्रो पर आएगी. बता दें पिछले हफ्ते, आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स स्मार्टफोन के फ्रंट ग्लास वीडियो ऑनलाइन लीक हुए थे, जिससे पता चला था कि उनमें डिस्प्ले के चारों ओर अल्ट्रा-थिन बेजल्स होंगे. इसके अलावा, तकनीकी दिग्गज को अपने डिस्प्ले फीचर्स (Always on and Promotion) को आगामी आईफोन 15 प्रो और आईफोन 15 प्रो मैक्स स्मार्टफोन मॉडल तक सीमित करने की उम्मीद है. यह भी अफवाह थी कि आईफोन निर्माता वाई-फाई 6ई नेटवर्क के लिए केवल आईफोन 15 प्रो मॉडल के लिए समर्थन लाएगा.

(आईएएनएस)

