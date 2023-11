केंद्र का कहना है कि IISF, समृद्ध भारत की उन्नति के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्‍मेषण में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है. यह Union Ministry of Science and Technology तथा Ministry of Earth Sciences के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विज्ञान भारती के सहयोग से आरंभ किया गया था. 2015 से, IISF ने भारत के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आठ संस्करणों का आयोजन किया है और एक विशाल विज्ञान महोत्सव के रूप में विस्तार किया है. 2021 में अंतरिक्ष विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग IISF का अभिन्न अंग बन गए.