नई दिल्ली: मेटा ने अपने इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक नई सुविधा जारी की (instagram new feature) है. जो उन्हें अपने ब्रेक टाइम के दौरान अस्थायी रूप से Pause Notification को Silent करने की अनुमति देगा. इतना ही नहीं, बल्कि नया फीचर आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को एक ऑटो-रिप्लाई भी भेजेगा, जिसमें उन्हें यह सूचित किया जाएगा कि वे आपको मैसेज न करें ताकि आप अपने ध्यान, ड्राइविंग, पढ़ाई या अपने छोटे से ब्रेक के दौरान ध्यान केंद्रित कर सकें.

सोशल मीडिया एक्टिविटी को सीमित करने में करेगा मदद: दरअसल, मेटा का कहना है कि यह लोगों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करना चाहता है और लोगों को अपने दोस्तों और फॉलोअर्स के साथ सीमा निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है. यह फीचर इंस्टाग्राम यूजर्स को अपने समय और फोकस को मैनेज करने और अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटी को सीमित करने की अनुमति देगा. Instagram launches Quiet Mode feature

इंस्टाग्राम पर कैसे काम करता है Quiet Mode?: नए फीचर Quiet Mode के बारे में बताते हुए Meta ने आगे बताया कि एक बार इंस्टाग्राम पर इनेबल होने के बाद क्विट मोड एप नोटिफिकेशन को बंद कर देगा (Instagram mute Mode) और जब कोई डायरेक्ट मैसेज (Direct Message) भेजेगा तो फॉलोअर्स को ऑटो-रिप्लाई भी भेजेगा. मेटा ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा, "क्विट मोड नाम की सुविधा, प्लेटफॉर्म पर आपको संदेश भेजने की कोशिश करने वाले यूजर्स को ऑटो-रिप्लाई करेगी है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि आपको सूचित नहीं किया गया था..

इसके अलावा, Instagram यूजर्स को उनके कार्यक्रम के अनुसार उनके शांत मोड घंटों को अनुकूलित करने की भी अनुमति (Instagram Quiet Mode) देगा. फेसबुक पर quite mode की तरह, इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता भी विशिष्ट समय निर्धारित करने में सक्षम होंगे. जब सुविधा पूरी तरह से चालू हो जाएगी. now turn Instagram app silent when needed

Quiet Mode कैसे करें चालू

Profile Settings पर जाएं

2. Notifications टैप करें

3. Quiet Mode पर टैप करें

4. Quiet Mode को चालू करें

