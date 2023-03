नई दिल्ली: पीसी और प्रिंटर प्रमुख एचपी ने मंगलवार को भारत में रैडॉन ग्राफिक्स के साथ एएमडी राइजेन 7 प्रोसेसर द्वारा संचालित अपना लेटेस्ट लैपटॉप- पैवेलियन एयरो 13 लॉन्च (HP launches new laptop Pavilion Aero 13) किया. नया एचपी पवेलियन एयरो 13 रोज पेल गोल्ड, वार्म गोल्ड और नेचुरल सिल्वर कलर विकल्पों में 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है. कंपनी के मुताबिक नए लैपटॉप का वजन 1 किलो से कम है, जो इसे हाइब्रिड वर्कस्टाइल के लिए उपयुक्त बनाता है।



एचपी इंडिया में पर्सनल सिस्टम्स के सीनियर डायरेक्टर, विक्रम बेदी ने एक बयान में कहा कि हमें नए एचपी पैवेलियन एयरो 13 (new hp pavilion aero 13) को पेश करने पर गर्व है, जिसे आज की दुनिया में बहुमुखी और शक्तिशाली कंप्यूटिंग समाधानों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह असाधारण प्रदर्शन और गतिशीलता प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता चलते-फिरते उत्पादक बने रहते हैं और मनोरंजन करते हैं.



नया लैपटॉप वाई-फाई6 के साथ तेज और विश्वसनीय कनेक्टिविटी और 10.5 घंटे तक की बैटरी लाइफ से लैस है, जो इसे किसी भी स्थान से काम करने, ब्राउजिंग और स्ट्रीमिंग के लिए आदर्श बनाता है. इसके अलावा, यह काम के लिए या दोस्तों के साथ स्पष्ट वीडियो कॉल के लिए अनवॉन्टेड बैकग्राउंड साउंड्स को पहचानने और कम करने के लिए एआई शोर हटाने के फीचर के साथ आता है. कंपनी ने कहा कि 100 प्रतिशत आरजीबी के साथ एक व्यापक कलर पैलेट वेब सर्फि ग और वीडियो स्ट्रीमिंग करते समय अधिक जीवंत इमेजिस को देखने में सक्षम बनाता है. HP launches new laptop Pavilion Aero 13

(आईएएनएस)

