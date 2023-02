सैन फ्रांसिस्को: गूगल ने एंड्रॉइड पर अपनी क्लाउड सेवा ड्राइव में एक स्टाइलस या उंगली का उपयोग करके पीडीएफ को एनोटेट करने की क्षमता जोड़ी (Google to add PDF annotation with stylus) है. 9टु5गूगल के अनुसार, उपयोगकर्ता अपनी उंगली या स्टाइलस का उपयोग करके एंड्रॉइड उपकरणों पर ड्राइव प्रिव्यू स्क्रीन में दिखाई गई फाइल पर स्वतंत्र रूप से एनोटेशन लिखने में सक्षम होंगे. पीडीएफ एनोटेट फीचर का उपयोग करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपने एंड्रॉइड उपकरणों पर गूगल ड्राइव ऐप खोलने की आवश्यकता होगी.



प्रिव्यू मोड में प्रवेश करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को वह पीडीएफ खोलना होगा जिसे वे एनोटेट करना चाहते हैं. उसके बाद, निचले दाएं कोने में, एनोटेट बटन पर टैप करें. टूलबार कई एनोटेटिंग टूल के साथ खुलता है. उपयोगकर्ता टिप्पणी करने वाले टूल का चयन करने के लिए स्टाइलस या अपनी उंगली का उपयोग कर सकते हैं. इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उपलब्ध उपकरणों में विभिन्न ब्रश आकारों के साथ-साथ रंगों के साथ पेन और हाइलाइटर शामिल हैं.



एक इरेजर (for individual lines) और पूर्ववत/फिर से करना भी उपलब्ध होगा. उपयोगकर्ता एनोटेशन को बिना मिटाए दिखाने और छिपाने में भी सक्षम होंगे. इसके अलावा, टैप और होल्ड करके, टूलबार को स्क्रीन के किसी भी तरफ स्नैप किया जा सकता है. उपयोगकर्ता एनोटेशन को मूल पीडीएफ में सहेज सकते हैं या सब कुछ के साथ एक नई कॉपी बना सकते हैं. गूगल ड्राइव की पीडीएफ एनोटेट फीचर अभी तक कई एंड्रॉइड डिवाइसों पर उपलब्ध नहीं है. रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले हफ्तों में व्यापक उपलब्धता की उम्मीद है. Google to add PDF annotation with stylus, finger to Drive

(आईएएनएस)