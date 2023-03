सैन फ्रांसिस्को : गूगल ने घोषणा की है कि क्रोम 111 अपडेट शुरू करने के बाद उसने अपने Chrome Cleanup Tool - क्रोम क्लीनअप टूल - को खत्म कर दिया है, जो अनवॉन्टेड सॉ़फ्टवेयर- UWS को खोजने और निकालने में मदद करने के लिए विंडोज पर क्रोम यूजर्स को वितरित किया गया एक एप्लिकेशन है. तकनीकी दिग्गज ने बुधवार को एक सुरक्षा ब्लॉगपोस्ट में कहा कि क्रोम क्लीनअप टूल को 2015 में उपयोगकर्ताओं को अनएक्सपेक्टिड सेटिंग परिवर्तनों से उबरने में मदद करने और UWS का पता लगाने और हटाने में मदद करने के लिए पेश किया गया था.

अब तक, इस टूल ने 80 मिलियन से अधिक क्लीनअप किए हैं, जिससे एक स्वच्छ और सुरक्षित वेब का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली है. टेक दिग्गज ने दावा किया कि पिछले वर्षों में यूडब्ल्यूएस के बारे में क्रोम उपयोगकर्ता शिकायतों में गिरावट जारी रही है, जो पिछले वर्ष की कुल शिकायतों का लगभग 3 प्रतिशत है. कंपनी ने क्रोम में उस पुर्जे को भी हटा दिया जो समय-समय पर विंडोज मशीनों को स्कैन करता है और उपयोगकर्ताओं को कुछ भी संदिग्ध मिलने पर सफाई के लिए संकेत देता है.

उपयोगकर्ता क्रोम://सेटिंग्स/सुरक्षा पर जाकर 'इन्हेन्स्ड प्रोटेक्शन' को भी चालू कर सकते हैं.

टेक दिग्गज ने कहा, "जबकि हम क्रोम क्लीनअप टूल को मिस करेंगे, हम पिछले 8 वर्षों से यूडब्ल्यूएस का मुकाबला करने में इसकी भूमिका को स्वीकार करने के लिए इस अवसर को लेना चाहते थे." क्रोम क्लीनअप टूल के बिना भी, उपयोगकर्ता क्रोम में 'सुरक्षित ब्राउजि़ंग' द्वारा स्वचालित रूप से सुरक्षित रहते हैं. Chrome Cleanup Tool . Latest chrome update .

