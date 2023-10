इस महीने की शुरुआत में, X.Com ने सुधारों की एक सीरीज की घोषणा की, जो गति में तेजी लाने के साथ-साथ यूजर्स को सचेत करने के लिए डिजाइन किए गए अन्य परिवर्तनों पर केंद्रित है. इमेज और वीडियो पर लिखे गए नोट्स अब अधिक पोस्ट पर दिखाई देते हैं जिनमें मैचिंग मीडिया होता है. X ने कहा, ''कई मामलों में, हम उन लोगों को सूचनाएं भेजते हैं जिन्होंने किसी पोस्ट को लाइक, रीपोस्ट या रिप्लाई किया था जिसे बाद में एक नोट प्राप्त हुआ. हमने इसे काफी हद तक बढ़ा दिया है, और अधिक नोट्स के लिए सूचनाएं भेजी जा रही हैं.'' प्रीव्यूज अब एंड्रॉइड और वेब दोनों पर लाइव हैं, और जल्द ही आईओएस पर भी आ रहे हैं. कंपनी के अनुसार, नोट प्रीव्यूज तेजी से रेटिंग इकट्ठा करने में मदद करते हैं, इसलिए अच्छे नोट तेजी से लाइव होते हैं. x posts with misinformation ineligible for revenue share . misinformative posts on x not eligible for revenue share .