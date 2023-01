नई दिल्ली: एलन मस्क ने सोमवार को ट्विटर पर यह कहते हुए हंगामा मचा दिया कि मेटा के स्वामित्व वाला इंस्टाग्राम अपने यूजर्स को उदास करता (Elon Musk Said Twitter Makes People Angry ) है. जबकि उनका माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म लोगों को गुस्सा दिलाता है. उन्होंने पूछा कि इंस्टाग्राम लोगों को उदास बनाता है और ट्विटर लोगों को गुस्सा दिलाता है. कौन सा बेहतर ( Musk asked what is better Twitter or Instagram) है. मस्क की टिप्पणी ने लोगों को सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाओं की झड़ी लगा दी.



एक फॉलोअर ने पोस्ट किया कि यह माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व वाला लिंक्डइन है. जो वास्तव में लोगों को निराश करता है इंस्टाग्राम नहीं. मस्क ने फायर साइन के साथ इस कमेंट का जवाब दिया. एक अन्य फॉलोअर ने कहा कि ट्विटर उन्हें गुस्सा नहीं दिलाता है बल्कि मुझे दिन भर हंसाता है. ट्विटर के सीईओ ने जवाब दिया कि वह ट्विटर पर बहुत हंसते हैं. एक अन्य मंच यूजर ने कहा कि ट्विटर गुस्सा करने के बारे में कम है और चीखने-चिल्लाने, राजनीतिज्ञों के नखरे दिखाने और वोक माइंड वायरस से संक्रमित जोंबी उपयोगकर्ताओं' पर चकित होने के बारे में अधिक है.



इस बीच, मस्क ने यह भी कहा कि वह आम तौर पर प्रो वैक्सीन के समर्थक हैं. उन्होंने पोस्ट किया लेकिन एक बिंदु है जहां बीमारी की तुलना में इलाजn टीका संभावित रूप से खराब है अगर बीमारी की तुलना में पूरी आबादी को प्रशासित किया जाता है. बचाए रखने की लड़ाई के बीच, ट्विटर ने अब संशयवादी विज्ञापनदाताओं को एक नया प्रोत्साहन दिया है. जहां माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म विज्ञापनदाताओं के 250,000 डॉलर तक के विज्ञापन खर्च से मेल खाएगा. कंपनी विज्ञापनदाताओं को अपने मंच पर वापस लाने के लिए संघर्ष कर रही है. जिन्होंने मस्क के पदभार संभालने के बाद खर्च करना बंद कर दिया और कई विवादास्पद कदमों की घोषणा की. Musk asked what is better Twitter or Instagram



ये भी पढ़ें:Twitter Inactive Accounts की होगी ऑनलाइन बिक्री, कंपनी की ओर से की जा रही है तैयारी

(आईएएनएस)