नई दिल्ली: कैनन ने बुधवार को भारत में उपभोक्ताओं के लिए दो नए मिररलेस कैमरे- ईओएस आर8 और ईओएस आर50 लॉन्च (Mirrorless EOS R8 and EOS R50 Launched) किए. ये एंट्री-लेवल कैमरे कई मजेदार, रचनात्मक टूल और स्वचालित फीचर्स से भरे हुए हैं, जिससे उपयोगकर्ता मिनिमम कैमरा ऑपरेशन के साथ आसानी से हाई-क्वोलिटी वाले व्लॉग और इमेज बना सकते हैं.



कैनन इंडिया के अध्यक्ष और सीईओ मनाबू यामाजाकी ने एक बयान में कहा, "युवा ईओएस आर50 सोशल कंटेंट क्रिएटर्स और फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए बनाया गया है, जो इनोवेटिव और सम्मोहक कर देने वाले कंटेंट साझा करना चाहते हैं। डायनेमिक ईओएस आर8 वेडिंग प्रोफेशनल्स और शौकीनों के लिए बनाया गया है, जो फुल-फ्रेम मिररलेस सेगमेंट में अपग्रेड की तलाश में हैं.



ईओएस आर8 मूवी डिजिटल आईएस से सुसज्जित (EOS R8 is equipped with Movie Digital IS) है, जो वीडियो शूटिंग के दौरान डिजिटल रूप से झुकाव सुधार के साथ-साथ 5-एक्सिस इमेज स्टेबिलाइजेशन करता है. इसके अलावा, ईओएसआर का नया विकसित 24.2-मेगापिक्सल का सीएमओएस इमेज सेंसर 60के तक उच्च गुणवत्ता वाले क्रॉपलेस ओवरसैंपल्ड 4के यूएचडी फुटेज का उत्पादन करते हुए, इसकी पूरी चौड़ाई से 6के डेटा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है. सामान्य 8-बिट रिकॉडिर्ंग के अलावा, ईओएस आर8 10-बिट 4:2:2 हाई डायनामिक रेंज वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए दो विकल्प प्रदान करता है.

ईओएस आर50 के साथ, उपयोगकर्ताओं को फुटेज की हाई क्वोलिटी का आश्वासन दिया जा सकता है. वही कंपनी ने कहा कि ईओएस आर50 का एपीएस-सी फॉर्मेट इमेज सेंसर लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के 1-इंच सेंसर से तीन गुना बड़ा है, जिसका अर्थ तेज, अधिक विस्तृत चित्र और वीडियो और कम रोशनी में भी कम शोर (दानेदारता) प्रदान करना है. इसके अलावा, 24.2 मेगापिक्सल के साथ, ईओएस आर50 6के मूल्य के डेटा से हाई-क्वोलिटी वाले अनक्रॉप 4के 30पी वीडियो का उत्पादन करने में भी सक्षम है.

(आईएएनएस)