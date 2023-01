सैन फ्रांसिस्को : टेक दिग्गज एप्पल (Tech giant Apple) एक नई इन-हाउस चिप पर काम कर रहा (Apple working on all in one chip) है, जो उसके उपकरणों पर सेलुलर, वाई-फाई और ब्लूटूथ कार्यक्षमता को संचालित करने की संभावना है. द वर्ज ने ब्लूमबर्ग के हवाले से जानकारी दी है की आईफोन निर्माता वाई-फाई और ब्लूटूथ चिप के रिप्लेसमेंट पर भी काम कर रहा है, जिसका उपयोग वह वर्तमान में ब्रॉडकॉम से करता है और इसे 2025 में उपकरणों में एकीकृत करना शुरू करने की योजना बना रहा है.

इसके अलावा तकनीकी दिग्गज क्वालकॉम (Tech Giant Qualcomm) , मोडेम को बदलने के लिए अपने स्वयं के सेलुलर मोडेम विकसित करने का प्रयास कर रहा है. उम्मीद है कि कंपनी 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत तक अपने स्वयं के मोडेम का उपयोग करेगी. क्वालकॉम के प्रवक्ता क्लेयर कॉनली ने एक बयान में कहा, ऐप्पल उत्पाद राजस्व के लिए अब हम 2023 के आईफोन लॉन्च के लिए 5G मोडेम की उम्मीद करते हैं, जो कि हमारी पिछली उम्मीद से 20 प्रतिशत अधिक है. Apple all in one chip .

क्वालकॉम के प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा हमारी प्लानिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है. रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि कब एक संयुक्त सेलुलर, वाई-फाई और ब्लूटूथ चिप को एक आईफोन में इंटीग्रेटेड किया जाएगा. बता दें कि एप्पल की ओर से अपने उत्पाद को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है. इसी कड़ी में इन-हाउस चिप और मॉडम के विकास करने पर काम कर रही है. कंपनी का मानना है कि इन-हाउस में तैयार चिप और मॉडम को तकनीक में आ रहे रोजाना बदलाव के साथ ग्राहकों के डिमांड पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा कई बार चिप और मॉडम का सप्लाई चेन बाधित होने पर प्रोडक्ट की मार्केटिंग में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

(आईएएनएस)

