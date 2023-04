सैन फ्रांसिस्को : एप्पल कथित तौर पर जून में आगामी वल्र्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस- WWDC के दौरान अपने लंबे समय से अफवाह वाले AR / VR हेडसेट को पेश करेगा और एप्पल विश्लेषक मिंग-ची कुओ के अनुसार, यह घोषणा निवेशकों को यह समझाने के लिए कंपनी के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगी कि डिवाइस के पास अगला स्टार उत्पाद बनने का मौका है. कुओ ने कहा, "वर्तमान में यह सुझाव देने के लिए अपर्याप्त सबूत हैं कि एआर/वीआर हेडसेट निकट भविष्य में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अगला स्टार उत्पाद बन सकते हैं."

उन्होंने कहा, "ऐप्पल की घोषणा का इवेंट निवेशकों को विश्वास दिलाने की आखिरी उम्मीद है कि AR VR headset डिवाइस उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अगला स्टार उत्पाद हो सकता है." कुओ ने अपनी रिपोर्ट में आगे बताया कि सोनी और मेटा दोनों को अपने संबंधित एआर और वीआर हेडसेट उत्पादों के साथ व्यापक रूप से अपनाने में महत्वपूर्ण संघर्षों का सामना करना पड़ा है. उन्होंने कहा, "मेटा के क्वेस्ट प्रो के लिए उत्पाद जीवनचक्र शिपमेंट केवल 300,000 इकाइयों के आसपास है."

इसके अलावा, कुओ ने कहा कि सोनी ने PlayStation VR2 headset के लिए अपनी 2023 उत्पादन योजना में लगभग 20 प्रतिशत की कटौती की है, जबकि चीन के सबसे हेडसेट ब्रांड Pico AR/VR headset ने अपने 2022 शिपमेंट में अपेक्षाओं से 40 प्रतिशत की कमी देखी है. इस बीच, एप्पल कथित तौर पर 2025 या उसके बाद तक अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी फीचर को आईफोन में नहीं लाएगा. डिस्प्ले एनालिस्ट रॉस यंग के मुताबिक, आईफोन 15 प्रो में तकनीकी दिक्कतों की वजह से अंडर-डिस्प्ले फेस आईडी फीचर नहीं होगा. Apple VR headset at WWDC

