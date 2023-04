सैन फ्रांसिस्को: एप्पल कथित तौर पर पुराने सॉफ्टवेयर चलाने वाले उपकरणों पर अपनी ऑनलाइन सेवाओं को बंद कर (Apple to shut down services on old devices) देगा, जिनमें पुराने आईओएस, मैकओएस, वॉचओएस और टीवीओएस वर्जन्स शामिल हैं, जो मई की शुरुआत में शुरू होंगे. मैकरियूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, स्टेला फज के नाम से जाने जाने वाले लीकर के मुताबिक, आईक्लाउड को छोड़कर एप्पल सेवाओं तक पहुंच पुराने सॉफ्टवेयर चलाने वाले उपकरणों पर काम करना बंद कर देगी.



इसके अलावा, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि, पिछले महीने एप्पल ने एक आंतरिक दस्तावेज में कहा था कि प्रभावित उपयोगकर्ताओं को एक पुश सूचना प्राप्त हो सकती है, जो उन्हें अपने डिवाइस को एक नए सॉफ्टवेयर वर्जन में अपडेट करने के लिए प्रेरित करती है. कंपनी ने कहा कि कुछ पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन्स अब एप्पल सेवाओं जैसे ऐप स्टोर, सिरी और मैप्स का समर्थन नहीं करेंगे. इन सेवाओं का उपयोग जारी रखने के लिए अपने सॉफ्टवेयर को लेटेस्ट उपलब्ध वर्जन में अपडेट करें.



इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि टेक दिग्गज ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उसकी अधिकांश सेवाएं इन पुराने सॉफ्टवेयर वर्जन्स के साथ काम करना क्यों बंद कर देंगी, जो 2017 के अंत और 2018 की शुरुआत के बीच जारी किए गए थे, लेकिन परिवर्तन केवल उपयोगकर्ताओं के एक छोटे प्रतिशत को प्रभावित करेगा. इस बीच, एप्पल ने अपना नया आईओएस 16.4 अपडेट जारी किया है, जिसमें नए फीचर्स जैसे इमोजी का एक नया सेट, वेब पुश नोटिफिकेशन, सेलुलर कॉल के लिए वॉयस आइसोलेशन और बहुत कुछ शामिल हैं. उपयोगकर्ता सेटिंग्स, जनरल और फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पर नेविगेट करके लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर सकते हैं. Apple to shut down services on old devices

(आईएएनएस)

