सैन फ्रांसिस्को: एप्पल सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है जो यूजर्स को अपने आने वाले मिक्स्ड-रियलिटी (एमआर) हेडसेट पर अपनी खुद की बढ़ी हुई ऑगमेंटेड रियलिटी (Augmented reality) ऐप्स बनाने का एक आसान तरीका देगा. सूत्रों का हवाला देते हुए द इंफॉर्मेशन ने बताया कि तकनीकी दिग्गज इसके लिए कंटेंट का विस्तार करके डिवाइस को बड़े पैमाने पर अपनाने के प्रयास के तहत सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा (Apple new software will offer to build AR app) है.



एप्पल को उम्मीद है कि सॉ़फ्टवेयर टूल के साथ, वे लोग भी जो कंप्यूटर कोड नहीं जानते हैं, हेडसेट को एआर ऐप बनाने के लिए कह सकेंगे, जो तब एप्पल के ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा. रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उदाहरण के लिए, उपकरण उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल एनिमल्स के साथ एक ऐप बनाने में सक्षम कर सकता है जो एक कमरे के चारों ओर और वास्तविक जीवन की वस्तुओं के आसपास घूम रहा है, एनिमल को खरोंच से डिजाइन किए बिना, उसके एनिमेशन को प्रोग्राम कर सकता है और बाधाओं के साथ 3डी अंतरिक्ष में उसके मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकता है.



रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के उद्देश्य से उपकरण होने के बावजूद, एप्पल को उम्मीद है कि उपभोक्ता भी ठीक इसके फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग टूल की तरह उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे. इस बीच, एप्पल कथित तौर पर अपने ऑगमेंटेड रियलिटी वाले ग्लासिस को जारी करने की योजना बना रहा है, जो इसके मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट की शुरुआत के बाद जारी होने वाले थे. Apple Developing new software to build AR app

(आईएएनएस)