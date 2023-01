सैन फ्रांसिस्को: टेक दिग्गज एप्पल ने कथित तौर पर अपने इन-हाउस वाई-फाई चिप के विकास को 'कुछ समय के लिए' रोक दिया (Apple halts its Wi Fi chip development plan) है. विश्लेषक मिंग-ची कुओ ने गुरुवार को एक ब्लॉगपोस्ट में लिखा कि कई निवेशक इस बात से चिंतित हैं कि टेक दिग्गज की अपनी वाई-फाई चिप विकसित करने की कोशिश ब्रॉडकॉम के वाई-फाई चिप व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है. इस महीने की शुरुआत में, यह बताया गया था कि कंपनी वाई-फाई और ब्लूटूथ चिप के प्रतिस्थापन पर काम कर रही थी. जिसका उपयोग वह वर्तमान में ब्रॉडकॉम से करती है, और 2025 में इसे उपकरणों में एकीकृत करने की योजना बना रही है.



वाई-फाई समाधान के लिए आईफोन निर्माता का पिछला विकास केवल वाई-फाई चिप था न कि वाई-फाई प्लस ब्लूटूथ कॉम्बो चिप. डिजाइन के नजरिए से वाई-फाई-ओनली चिप बनाने की तुलना में वाई-फाई प्लस ब्लूटूथ कॉम्बिनेशन चिप (Wi Fi Plus Bluetooth Combination Chip) बनाना ज्यादा मुश्किल है. नतीजतन, टेक दिग्गज के लिए ब्रॉडकॉम के कॉम्बो चिप्स को अपने साथ बदलना मुश्किल होगा क्योंकि एप्पल के अधिकांश प्रोडक्ट कॉम्बो चिप का इस्तेमाल करते हैं. कुओ ने कहा, "प्रोसेसर अपग्रेड की मंदी अंतिम उत्पादों (जैसे ए16 और एम2 सीरीज चिप्स) की बिक्री के प्रतिकूल है. Apple halts its Wi-Fi chip development plan

कूओ के अनुसार, कंपनी ने प्रोसेसर के विकास पर अपने अधिकांश एकीकृत सर्किट (आईसी) डिजाइन संसाधनों पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दुनिया के सबसे उन्नत 3एनएम प्रोसेसर 2023-2025 में बड़े पैमाने पर उत्पादन में आसानी से प्रवेश कर सकें और प्रदर्शन उन्नयन और बिजली की खपत में काफी सुधार हो सके. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अगले दो-तीन वर्षों में, 'वाई-फाई चिप्स महत्वपूर्ण वाई-फाई 6ई/7 उन्नयन की शुरुआत करेंगे. Apple halts its Wi-Fi chip development plan

(आईएएनएस)