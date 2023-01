सैन फ्रांसिस्को: Apple के सबसे हालिया पेटेंट में एक नए फोल्डेबल डिस्प्ले का खुलासा हुआ (Apple granted new patent for foldable display) है. जो क्रैक-रेसिस्टेंट होने के लिए डिजाइन किया गया है. Gizmochina के अनुसार, नया पेटेंट नंबर US-20230011092-A1 US पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय द्वारा प्रदान किया गया था. यह फोल्डेबल उपकरणों की नाजुकता में मदद कर सकता है, जो कि प्रमुख मुद्दों में से एक है.

डिस्प्ले में एक लचीली सब्सट्रेट सहित है कई लेयर्स: नई तकनीक द्वारा बनाए गए डिस्प्ले में एक लचीली सब्सट्रेट, एक थिन-फिल्म ट्रांजिस्टर लेयर और एक सुरक्षात्मक लेयर सहित कई लेयर्स (Display consists of several layers ) हैं. सुरक्षात्मक लेयर का उद्देश्य लचीले सब्सट्रेट में दरारों को बनने से रोकना है, जो कि डिस्प्ले का वह हिस्सा है जो क्षति के लिए सबसे अधिक प्रवण होता है. आईफोन निर्माता को सेल्फ-हीलिंग डिस्प्ले के लिए पेटेंट भी दिया गया (iPhone maker granted a patent for self-healing display) है.



इस तकनीक से डिस्प्ले (Apple patent reveals new foldable display) को छोटे खरोंच से उबरने की अनुमति मिलने की उम्मीद है. जो कि फोल्डेबल डिवाइस के साथ एक और आम समस्या है. भले ही कई विशेषज्ञ सोचते हैं कि एक फोल्डिंग आईफोन की संभावना नहीं है, संभावित फोल्डेबल आईपैड (foldable ipad) के बारे में अफवाहें हैं. यह टेक दिग्गज को संभवत: फोल्डेबल आईफोन पेश करने से पहले तकनीक का परीक्षण और सुधार करने का मौका देगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि आईपैड कंपनी के लाइनअप में आईफोन की तुलना में कम महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है, इसलिए फोल्डेबल आईपैड भी टेक दिग्गज के लिए कम जोखिम भरा होगा. Apple granted new patent for foldable display

ये भी पढ़ें: Iphone15 pro max में मिल सकता है फोल्डिंग लेंस कैमरा की सुविधा, जानें लॉन्च की तारीख

(आईएएनएस)