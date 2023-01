सैन फ्रांसिस्को: आईओएस 16.3 में मिले हिडन कोड के मुताबिक टेक दिग्गज एप्पल कथित तौर पर स्टैंडअलोन क्लासिकल म्यूजिक एप्लिकेशन पर काम कर रहा ( Apple Continues to Work on Classical Music App) है. जिसे उसने पिछले साल रिलीज करने की योजना बनाई थी. मैकरियूमर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ट्विटर अकाउंट एटदरेट आईएसडब्ल्यूअपडेट द्वारा छिपे हुए कोड परिवर्तन की खोज की गई थी.

आईओएस 16.3 सॉफ्टवेयर अपडेट बीटा (iOS 16.3 Software Update Beta) परीक्षण के अंतिम चरण में है और अगले सप्ताह जनता के लिए जारी होने की उम्मीद है. हालांकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि स्टैंडअलोन एप्लिकेशन लॉन्च होगा या नहीं. कोड के अनुसार, टेक दिग्गज ने टेक्स्ट की एक पंक्ति को बदल दिया है जो आईफोन के स्टैंडर्ड म्यूजिक एप्लिकेशन में 'ए शॉर्टकट टू एप्पल क्लासिकल' से 'ओपन इन एप्पल म्यूजिक क्लासिकल' Open in Apple Music Classical में दिखाई देगा, जो इंगित करता है कि आईफोन निर्माता ने शायद आवेदन का नाम बदल दिया है.



कोड की एक अन्य पंक्ति में उल्लेख किया गया है, 'क्लासिकल म्यूजिक के लिए डिजाइन किए गए ऐप में इस कलाकार का अन्वेषण करें. अगस्त 2021 में, कंपनी ने घोषणा की थी कि उसने शास्त्रीय संगीत सेवा प्राइमफोनिक का अधिग्रहण कर लिया है और 2022 में एक समर्पित शास्त्रीय संगीत ऐप जारी करने की योजना बनाई है. हालांकि, एप्लिकेशन अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और तकनीकी दिग्गज योजनाओं पर चुप हैं.

कंपनी ने वादा किया था कि वह 'संगीतकार और प्रदर्शनों की सूची द्वारा बेहतर ब्राउजि़ंग और खोज क्षमताओं' और 'शास्त्रीय संगीत मेटाडेटा के विस्तृत प्रदर्शन' सहित प्राइमफोनिक की सर्वोत्तम विशेषताओं को शामिल करेगी. रिपोर्ट में कहा गया कि प्राइमफोनिक सितंबर 2021 में बंद हो गया था और इसके सब्सक्राइबर्स को छह महीने का एप्पल म्यूजिक सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिला था.

ये भी पढ़ें : Iphone15 pro max में मिल सकता है फोल्डिंग लेंस कैमरा की सुविधा, जानें लॉन्च की तारीख

(आईएएनएस)