सैन फ्रांसिस्को: एप्पल अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लिए आईफोन 3डी सेंसर आपूर्तिकर्ता द्वारा बनाए गए पुर्जो का उपयोग (Apple Car to have components made by iPhone 3D ss) करेगा. एप्पलइंसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया कि एप्पल कार अपनी एलआईडीएआर क्षमताओं को बढ़ाने के लिए नए सेंसर का उपयोग करेगी, जो आगे की राह को भांप लेगी. लंबे समय से अफवाह वाली इस कार में कुछ प्रकार की सेल्फ-ड्राइविंग सुविधा होने की संभावना है, जिसे तकनीकी दिग्गज सार्वजनिक रूप से कई वर्षों से परीक्षण कर रहे हैं.



रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, आईफोन निर्माता 200 से अधिक ड्राइवरों और 67 वाहनों के साथ सार्वजनिक सड़कों पर अपनी सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक का परीक्षण कर रहा है. पिछले साल दिसंबर में, यह बताया गया था कि एप्पल ने 2026 तक अपने इलेक्ट्रिक वाहन के लॉन्च में देरी की है और इसकी कीमत 1,00,000 डॉलर से कम होने की उम्मीद है. वाहन में पूरी तरह से स्वायत्त ड्राइविंग या स्व-ड्राइविंग सुविधा नहीं होगी, लेकिन यह संभवत: राजमार्गों पर स्वयं ड्राइव करने में सक्षम होगी. एप्पल कार के 2024 में आने की खबर है. iPhone 3D sensor in Apple Car

UDN के सूत्रों के अनुसार, सिस्टम की LiDAR क्षमताएं, जिनका उपयोग आगे की राह को समझने के लिए किया जाता है, को नए सेंसर द्वारा बढ़ाया जा रहा है। सेंसर की आपूर्ति करने वाली एक फर्म वेनमाओ है. आपक बता दें वेनमाओ एक मौजूदा Apple आपूर्तिकर्ता है, जो iPhone में उपयोग किए जाने वाले LiDAR सेंसर प्रदान करता है, इसलिए इसे कुछ ज्ञान है कि आपूर्ति श्रृंखला कैसे संचालित होती है और आपूर्तिकर्ताओं से Apple की उच्च अपेक्षाएं हैं.

(आईएएनएस)

