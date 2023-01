नोएडा : नोएडा में ई साइकिल से सालाना 1125 टन कार्बन रेडिएशन को कम किया जा सकेगा. 15 दिनों के बाद ये E cycle नोएडा की सड़कों पर दिखने (1125 tons of carbon radiation can be reduced in Noida By E Cycle) लगेंगी. इसके लिए Noida Development Authority ( नोएडा विकास प्राधिकरण ) ने Turban Mobility LLP ( टर्बन मोबिलिटी एलएलपी ) कंपनी का चयन किया है. इसके साथ MOU साइन हो चुके है. E cycle in Noida .

शहरवासी एक डॉक स्टैंड से एप के माध्यम ये साइकिल लेंगे और वे उन्हें किसी भी डॉकिंग स्टेशन पर जमा कर सकते हैं. ई साइकिल से यातायात दबाव कम होगा और प्रदूषण से राहत मिलेगी. ये योजना पीपीपी मॉडल पर चलेगी. "यूएन की स्टडी के मुताबिक एक ई-साइकिल कम से कम दिन में तीन बार प्रयोग में लाई जाएगी. 500 साइकिल प्रतिदिन 1500 चक्कर लगाएगी. इस स्थिति में सालाना 1125 टन कार्बन रेडिएशन को बचाया जा सकेगा."- एसपी सिंह, नोएडा विकास प्राधिकरण, डीजीएम

310 ई साइकिल पहले फेज में सड़क पर उतारने की तैयारीः पहले फेज में कंपनी 310 ई साइकिल सड़क पर उतारने जा रही है. ये सभी साइकिल एप बेस्ड होंगी. ई-साइकिल के लिए शहर में 62 स्थानों पर ई डॉक स्टेशन भी बनाए गए है. प्रत्येक स्टेशन से 10 ई साइकिल चलेंगी. यानी 62 डॉक स्टेशनों पर 620 ई साइकिलों का संचालन किया जाएगा. प्राधिकरण डीजीएम एसपी सिंह ने बताया कि यदि इतनी ही पेट्रोल व डीजल वाहन सड़क पर चले तो इससे कई गुना अधिक कार्बन का उत्सर्जन करेंगे. ऐसे में पर्यावरण को नुकसान होगा साथ ही यातायात कंजप्शन में बढ़ोतरी होगी. (आईएएनएस)

