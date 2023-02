लॉस एंजेलिस/वाशिंगटन : रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ( Centers for Disease Control and Prevention ) द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में इस मौसम में फ्लू से अब तक 115 बच्चों की मौत हुई है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने CDC के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि अमेरिका में इस मौसम में अब तक कम से कम 2.5 करोड़ बच्चे फ्लू की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 280,000 अस्पताल में भर्ती हैं और अब तक 18,000 मौतें हुई हैं.

देश में फ्लू के मरीजों के अस्पताल में प्रवेश की संख्या और साप्ताहिक दर में गिरावट जारी है. सीडीसी के आंकड़ों से पता चलता है कि 18 फरवरी को समाप्त हुए नए सप्ताह में फ्लू से ग्रस्त लगभग 1,800 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. सीडीसी अनुशंसा करता है कि जब तक फ्लू की गतिविधि जारी रहती है, तब तक छह महीने और उससे अधिक उम्र के सभी लोगों को वार्षिक फ्लू का टीका लगवाना चाहिए. सीडीसी ने कहा कि फ्लू एंटीवायरल दवाएं भी हैं, जिनका उपयोग फ्लू की बीमारी के इलाज के लिए किया जा सकता है, जिन्हें जल्द से जल्द शुरू करने की जरूरत है.

नए कोविड मामलों के लिए जिम्मेदार है Omicron sub variant XBB.1.5

Centers for Disease Control and Prevention (सीडीसी) के लेटेस्ट अनुमानों के अनुसार, अमेरिका में 85 प्रतिशत नए कोविड-19 मामलों के लिए ओमिक्रॉन सब-वैरिएंट एक्सबीबी.1.5 जिम्मेदार है. समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने अनुमानों का हवाला देते हुए बताया कि एक्सबीबी.1.5 की व्यापकता पिछले साल के अंत से बढ़ रही है. पिछले सप्ताह यह 79.2 प्रतिशत और दो सप्ताह पहले 71.9 प्रतिशत थीा.

CDC के अनुसार, एक्सबीबी.1.5 पूरे देश में बढ़ रहा है. बीक्यू.1.1, 9.4 प्रतिशत पर दूसरा सबसे प्रचलित तनाव का कारण बना हुआ है. सीडीसी ने पहली बार एक्सबीबी.1.5 को पिछले साल नवंबर में ट्रैक करना शुरू किया था. उस दौरान यह देशभर में 1 प्रतिशत से भी कम मामलों में था. इसके बाद से यह वैरिएंट अमेरीका में तेजी से फैल रहा है. प्रारंभिक अध्ययन से पता चलता है कि एक्सबीबी.1.5 में कुछ संबंधित उत्परिवर्तन हैं जो सुझाव देते हैं कि यह अन्य स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक है. वहीं वैज्ञानिकों ने कहा कि ऐसा नहीं लगता कि यह अधिक गंभीर बीमारी का कारण बनता है.

अमेरिका अभी भी कोविड-19 मामलों और मौतों की सबसे अधिक संख्या के साथ दुनिया का सबसे खराब स्थिति वाला देश बना हुआ है. शनिवार की सुबह तक देश में कुल मामलों और मौतों की संख्या क्रमश: 105,169,945 और 1,144,441 थी. covid19 cases in us . death due to flu in usa .

