चीन किन प्रौद्योगिकियों को लक्षित कर रहा है, इसकी बेहतर समझ पाने के लिए, सीआईए ने अमेरिकी अधिकारियों और विद्वानों से इस बारे में जानकारी मांगना शुरू कर दिया है कि चीनी कंपनियां क्या विकसित करने की कोशिश कर रही हैं. US spies in China . AI to track spies . China using AI for spies