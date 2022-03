नई दिल्ली : रूस और यूक्रेन के बीच जंग (Russia-Ukraine war) अब अपने छठे दिन में प्रवेश कर चुकी है. रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर बमबारी कर रही है. वहीं, देश के दूसरे सबसे बड़े शहर खारकीव पर भी बमबारी के कारण हालात काफी खराब हो चुके हैं. हालांकि, अमेरिका और अन्य समर्थक देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए प्रतिबंध लगाया है. साथ ही अमेरिका यूक्रेन को भारी सैन्य आपूर्ति भी भेज रहा है. इसके बावजूद, युद्ध बंद नहीं हुआ है.

इस पर भारत के पूर्व राजदूत तथा स्कॉलर एस.डी. मुनि ने ईटीवी भारत को बताया कि इस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रतिष्ठा दांव पर (Putin's prestige is at stake) है. अब अगर पुतिन ने जंग रोक दी, तो रूस में उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता कम हो जाएगी (Putin's political credibility may go down in Russia), जिसे वह शायद बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे.

उन्होंने कहा कि पुतिन निश्चित रूप से रूस में अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाना चाहते हैं, जो वर्तमान परिस्थितियों में संभव नहीं है. अगर यूरोपीय संघ तथा यूक्रेनियन के मुताबिक रूस ने कदम उठाया तो उसकी हालत अफगानिस्तान जैसी हो जाएगी. रूस और यूक्रेन के बीच सोमवार को दक्षिणपूर्वी बेलारूस में पहले दौर की बैठक हुई थी, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही. इस पर एस. डी. मुनि ने कहा कि इस वार्ता से कोई परिणाम नहीं निकलने वाला था. दोनों पक्ष अपने-अपने उद्देश्यों पर अटल हैं. किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस बैठक से युद्धविराम होगा.

उन्होंने कहा कि सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए आवेदन दिया था. लेकिन यूरोपीय संघ ने अब तक निश्चित जवाब नहीं दिया है. यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के लिए यूरोपीय संसद में विशेष प्रवेश प्रक्रिया होगी. यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रस्ताव पर संसद में वोटिंग होगी.

रूस और यूक्रेन के बीच तनावों का कारण यूक्रेन का नाटो की सदस्यता लेने की कोशिश है, नतीजन यूक्रेन पर रूस कहर बरपा रहा है. पुतिन के कार्यों के पीछे मोटे तौर पर चार उद्देश्य हैं- पहला, यह सुनिश्चित करना कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो और यूक्रेन रूस और नाटो के बीच एक बफर जोन बना रहे. दूसरा कीव में शासन बदले. तीसरा, रूस के भीतर पुतिन की अपनी राजनीतिक लोकप्रियता और आखिरी में यूरोप में रूस का अलगाव हो सकता है.

उधर, युद्ध के कारण यूक्रेन के समर्थक देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंध उसे पूरी तरह से चीन पर निर्भर बना रहा हैं, जो राष्ट्रपति पुतिन नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प भी नहीं है. इसलिए पुतिन अब यूरोप के साथ अधिक जुड़ाव चाहते हैं. अगर ऐसा होता है, तो यह केवल वैश्विक संतुलन और स्थिरता को बढ़ावा देंगे और यही भारत भी चाहेगा लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है.