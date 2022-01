न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि (India's envoy to the UN ) टी एस तिरुमूर्ति (TS Tirumurti ) ने मंगलवार को 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति (सीटीसी) की अध्यक्षता (chairmanship of the Security Council's Anti-Terrorism Committee) संभाली.

भारत अभी 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और उसके दो साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त होगा.

सीटीसी अध्यक्ष का पद संभालने की पूर्व संध्या पर भारत ने आतंकवाद रोधी समिति कार्यकारी निदेशालय (सीटीईडी) के कार्यक्षेत्र के नवीनीकरण के प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया था. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव को पारित कर दिया था.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान ने जर्मन-स्विस कंपनियों की सहायता से बनाए थे परमाणु बम, इजराइल ने दी थी धमकी

भारत ने कहा, '2022 के लिए सीटीसी का अध्यक्ष होने के तौर पर भारत आतंकवाद विरोध की बहुपक्षीय प्रतिक्रिया को मजबूत करने में सीटीसी की भूमिका बढ़ाने के प्रयास करेगा और सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे.'

(पीटीआई-भाषा)