ब्रासिलिया : ब्राजील के राज्य मिनस गेरैस (Minas Gerais Brazil) में बड़ा हादसा हुआ है. स्पूतनिक की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील में फर्नास झील (Brazil Furnas Lake) पर बनी चट्टान की दीवार गिर (brazil cliff wall collapse) गई. इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई. एक दर्जन से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है.

हादसा शनिवार को हुआ जब चट्टान का एक स्लैब टूट कर पर्यटक नौकाओं पर गिर (slab of rock broke from a cliff) गया. इस हादसे में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि कम से कम 32 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से अधिकतर लोगों को शनिवार शाम को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई.

मिनस गेरैस राज्य में दीवार गिरने के हादसे पर (Minas Gerais Brazil wall collapse) स्पूतनिक ने कहा, इस घटना में लगभग 20 लोग लापता भी हुए हैं. घटना के वीडियो में दिख रहा है कि फर्नास लेक पर लोग नौका सवारी का आनंद ले रहे थे, तभी चट्टान का एक हिस्सा टूटकर नौकाओं के ऊपर गिर गया.

फर्नास झील पर चट्टान की दीवार गिरी

मिनस गेरैस राज्य दमकल विभाग के कमांडर एड्गार्ड एस्तेवो (Minas Gerais Fire Dept Edgard Estevo) ने बताया कि फर्नास लेक चट्टान टूटने (furnas lake cliff wall collapse) के हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 अन्य लोगों के लापता होने की आशंका है.

एस्तेवो ने बताया कि नौकायन का आनंद ले रहे लोगों पर चट्टान गिरने (Brazil Wall of rock falls on boaters) का हादसा साओ जोस डा बारा और कैपिटोलियो कस्बों (towns of Sao Jose da Barra and Capitolio) के बीच हुआ.

राष्ट्रपति जेयर बोलसोनारो ने हादसे का वीडियो ट्वीट किया. उन्होंने, कहा, कैपिटोलियो में जैसे ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ, नौसेना की राहत टीम मौके पर भेजी गई. तब से ब्राजील की नौसेना पीड़ितों को बचाने और घायलों को स्थानीय अस्पताल तक पहुंचाने में जुटे हैं.

बोलसोनारो ने एक अन्य ट्वीट में लिखा, नौसेना के अलावा मिनस गेरैस फायर डिपार्टमेंट व अन्य आधिकारिक और स्वैच्छिक निकायों के लोग भी राहत और बचाव कार्यों में सहयोग कर रहे हैं.

बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक

बता दें कि फर्नास झील 1958 में एक जलविद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए बनाया गया था. उत्तरी ब्राजील में यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है. कैपिटोलियो की आबादी लगभग 8,400 है. अधिकारियों का अनुमान है कि शहर में वीकएंड एंजॉय करने लगभग 5,000 लोग आते हैं. छुट्टियों के सीजन में फर्नास झील जैसे पर्यटन स्थल के कारण कैपिटोलियो में पर्यटकों की संख्या 30,000 तक जा सकती है.

फर्नास झील में चट्टान टूटने के संबंध में अधिकारियों ने आशंका जताई कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण चट्टान कमजोरी हो गया हो. अधिकारियों का कहना है कि बारिश के बाद मिनस गेरैस में बाढ़ आई थी और लगभग 17,000 लोग बेघर हो गए थे.

यह भी दिलचस्प है कि पिछले साल की शुरुआत में, बारिश की कमी के कारण चिंता का माहौल था. ऐसा इसलिए क्योंकि ब्राजील में 91 वर्षों में सबसे भयंकर सूखा पड़ा था. इसके बाद अधिकारियों को फर्नास झील बांध से पानी के प्रवाह को लेकर सतर्क रहने को मजबूर होना पड़ा.

