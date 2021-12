बेनी : अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी शहर बेनी (Beni Congo's eastern city) में क्रिसमस पर एक आत्मघाती हमलावर ने एक रेस्तरां सह बार में हमला (blast on Christmas day in Beni) किया, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई. बम विस्फोट के बाद इलाके में भारी गोलीबारी भी हुई, जिससे घबराए लोग जान बचाने के लिए सकड़ों पर दौड़ पड़े. नार्थ किवू के गवर्नर के प्रवक्ता गेन सायवेन इकेंगे ने बताया कि सुरक्षा बलों ने हमलावर को भीड़-भाड़ वाले बार में जाने से रोका तो उसने बार के प्रवेश द्वार पर ही खुद को विस्फोट कर (Bomb Blast outside restaurant) उड़ा लिया.

उन्होंने एक बयान में कहा कि हम लोगों से सतर्क रहने और छुट्टियों के दौरान भीड़-भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने का अनुरोध करते हैं. शहर में और बेनी क्षेत्र में, इन दिनों यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन क्या है. एक प्रत्यक्षदर्शी राचेल मगाली ने बताया कि वह अपनी रिश्तेदार के साथ उक्त स्थान पर तीन घंटे से थीं, तभी बाहर तेज धमाके की आवाज हुई.

उन्होंने कहा कि अचानक हमने बार के इर्द-गिर्द काला धुआं देखा और लोग रोने एवं चिल्लाने लगे. हम बाहर की ओर भागे, जहां हमने लोगों को जमीन पर पड़े देखा. हरे रंग की प्लास्टिक की कुर्सियां यहां-वहां बिखरी थीं और कई शवों के सिर और हाथ धड़ से दूर पड़े थे. सब कुछ बेहद भयावह था.

मेयर नारसिसे ने बताया कि मरने वालों में दो बच्चे भी शामिल हैं. घटना में कम से कम 13 लोग घायल हुए हैं और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है. उन्होंने कहा कि इस आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं का पता लगाया जा रहा है.

बता दें कि बेनी शहर को 'अलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेज' (Allied Democratic Forces) के बागी समय-समय पर निशाना बनाते रहे हैं. वहीं, जून में बेनी में हुए दो विस्फोटों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट से संबद्ध संगठन ने ली है.

(पीटीआई-भाषा)