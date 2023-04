1 / 11

बता दें कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर साड़ी में तस्वीरों की सीरीज शेयर कर मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा खूबसूरत सोचो (Think Beautifil). एक्ट्रेस की तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर जैसे ही शेयर हुईं, उस पर फैंस ने झमाझम लाइक्स की बरसात कर दी. एक फैन ने लिखा बेहद हसीन तो एक अन्य ने लिखा लाजवाब. वहीं दूसरे ने लिखा तुम बहुत खूबसूरत हो (You are too beautiful) बता दें कि ब्लू ट्रांस्पेरेंट साड़ी के साथ मोनालिसा अपने फ्री हेयर से लुक्स को और भी अट्रैक्टिव बना दिया. ट्रेंडि ईयररिंग्स और डायमंड ब्रेसलेट के साथ फिंगर रिंग उनकी खूबसूरती को और भी ब्राइट करती नजर आ रही है. मोनालिसा की हसीन तस्वीरों को देखने के लिए यहां करें स्क्रॉल.