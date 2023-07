हैदराबाद : सोशल मीडिया सेंसेशन लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार को कौन नहीं जानता. वह सोशल मीडिया पर अपनी अजीबो-गरीब हरकतों वाले वीडियो ही नहीं बल्कि जरुरतमंदों की मदद करने के चलते भी चर्चा में रहते हैं. यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग हैं. अब लगता है पुनीत की फैन फॉलोइंग को किसी की नजर लग गई है. गौरतलब है कि पुनीत सुपरस्टार का इंस्टांग्राम अकाउंट डिसेबल हो गया है. हाल ही में पुनीत के इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फैंस पूरे हुए थे और उन्होंने इसका जश्न भी मनाया था.

वहीं, पुनीत सुपरस्टार को उनकी पॉपुलैरिटी के चलते सलमान खान के होस्ट वाले शो बिग बॉस ओटीटी 2 में भी जगह मिली थी. लेकिन अपनी हरकतों के चलते वो शो में सबसे पहले बाहर हुए थे. इस दौरान मशहूर रैपर और बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन ने पुनीत की कॉमेडी को क्रिंज यानि भद्दा करार दिया था.

पुनीत का इंस्टाग्राम डिसेबल होते ही वह #puneetsuperstar नाम से ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. वहीं, पुनीत के फैंस इसकी वजह मशहूर रैपर और बीते बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन को मान रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर पुनीत सुपरस्टार का अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है. इंस्टाग्राम पर पुनीत नाम का इंस्टाग्राम खोलते ही लिखा आ रहा है, 'Sorry, this page isn't available'.

बता दें, पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस ओटीटी 2 में 24 घंटे के अंदर ही बाहर कर दिया था और फिर इसके बाद एमसी स्टैन ने भी पुनीत सुपरस्टार पर फब्तियां कंसी थीं.

