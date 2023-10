बिग बॉस 17 आगामी 15 अक्टूबर को रात 9 बजे से शुरू होने जा रहा है. इससे पहले कई लोगों के नाम बतौर कंटेस्टेंट्स सामने आए हैं. इस में पूर्व जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा के शो में आने की खबर पक्की बताई जा रही है. पूर्व जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की बात करें तो वह सीनियर जर्नलिस्ट जे डे की मर्डर केस में जेल जा चुकी हैं. बता दें, जिग्ना वोरा ने अपनी किताब 'Behind Bars in Byculla: My Days in Prison' में अपने अनुभव शेयर किए हैं. डायरेक्टर हंसल मेहता ने इस किताब का एडेप्शन कर वेब-सीरीज स्कूप बनाई थी, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी. इसमें टीवी की मशहूर एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने लीड रोल प्ले किया था