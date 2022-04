मुंबई (महाराष्ट्र): ब्रेकअप की अफवाहों के बीच बॉलीवुड की शेरशाह जोड़ी ने सोशल मीडिया पर सीक्रेट पोस्ट शेयर किए हैं. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने इंस्टाग्राम पर तुर्की की अपनी एक तस्वीर शेयर की है. सिद्धार्थ ने अपने कैप्शन में लिखा है कि A day without sunshine is like, you know, night.- Steve Martin".वहीं, कियारा एक गार्डन में बोगनविलिया की सुंदरता की सराहना करते हुए देखी जा रही हैं.



खुद की एक खूबसूरत तस्वीर पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने पोस्ट को सुंदर सा कैप्शन दिया है. एक्ट्रेस ने 'Plant smiles, grow laughter, harvest love' कैप्शन दिया है. वहीं, सूत्रों से पता चला है कि सिद्धार्थ और कियारा ने एक दूसरे से मिलना बंद कर दिया है.

हालांकि, सिद्धार्थ और कियारा दोनों ने डेटिंग की अफवाहों को न तो स्वीकार किया है और न ही खंडन किया है. लेकिन, इस बात की जोरदार चर्चा रही कि दोनों की शेरशाह में ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हिट रही. ऐसे में उनके ब्रेकअप को लेकर चल रही अफवाहों ने उनके फैंस को झकझोर कर रख दिया है. दोनों की जोड़ी को प्रशंसक बेहद पसंद करने लगे थे.

बता दें कि सिद्धार्थ के पास मिशन मजनू, योद्धा और थैंक गॉड जैसी फिल्में हैं. वहीं, कियारा आडवाणी के पास भूल भुलैया 2, गोविंदा नाम मेरा और जुग-जुग जीयो है. जो कि, साल के अंत में रिलीज होने वाली है.