मुंबई : बॉलीवुड स्टार सुपर स्टार शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म 'पठान' लगातार चर्चा में है. 'पठान' के 'बेशर्म रंग' गाने से विवादों के कारण फिल्म मीडिया में लगातार छाया हुआ है. पठान कॉन्ट्रोवर्सी के बीच किंग खान फिल्म के प्रमोशन के लिए #AskSRK के माध्यम से अपने फैंस से लगातार बात कर रहे हैं. इसी बीच उनके फैंस 'पठान' के प्रमोशन पर शाहरुख खान से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वे कपिल शर्मा शो में आयेंगे? कोई उन्हें फिल्म रिलीज के दौरान साथ में फिल्म देखने के लिए अनुरोध कर रहे हैं.

सर 26 जनवरी को हमारे साथ फिल्म देखने आइए

26 जनवरी को रिलीज होने वाले फिल्म के लिए एक फैंस ने महाराष्ट्र के सांगली में सिनेमाघर का एक पूरा शो बुक कर साथ में शाहरुख को फिल्म देखने के लिए आमंत्रण दे दिया. इसके जवाब में टि्वटर पर शाहरुख खान ने कहा Thank u and bless u hope u all enjoy the film #Pathaan. इसके अलाव कई और फैंस 'पठान' पर अलग-अलग कॉमेंट के साथ अलग तस्वीर के साथ शेयर कर रहे हैं.

'बेशर्म रंग' गाने से लगतार विवादों में है पठान

वहीं इस बीच एक फैंस ने शाहरुख खान से कपिल शर्मा शो पर फिल्म 'पठान' के प्रमोशन पर सवाल पूछ लिया. कपिल शर्मा शो पर फिल्म 'पठान' के प्रमोशन के सवाल पर जवाब देते हुए किंग खान ने कहा कि भाई, सीधा हॉल में आऊंगा, वहीं मिलते हैं. किंग खान के जवाब से माना जा रहा है टीवी के पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो में शाहरुख प्रमोशन के लिए नहीं आयेंगे. वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 'बेशर्म रंग' गाने से विवादों के बाद देश में शाहरुख खान 'पठान' पर किसी नये विवाद से बचना चाह रहे हैं.

केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सहयोग का आश्वासन

दूसरी ओर शाहरुख खान के 'पठान' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, धमकी और बॉयकॉट के बीच 17 जनवरी को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड पर बात करते हुए अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि वे फिल्मों पर बयान न दें. इसी बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शाहरुख खान से रविवार रात (21 जनवरी) फोन पर हुई बातचीत पर मीडिया को जानकारी दी. सीएम ने बताया कि 'पठान' के रिलीज पर एक सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि शाहरुख खान को आश्वासन दिया है कि असम में सरकार सुनिश्चत करेगी कि उनकी फिल्म 'पठान' के स्क्रीनिंग के दौरान ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो.

