मुंबई : Salman Khan Congratulates RRR Team: साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज और 'बाहुबली' फेम डायरेक्टर की फिल्म 'आरआरआर' ने इतिहास रच दिया है. फिल्म के सुपरहिट गाने नाटू-नाटू (Naatu Naatu) ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम कर देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है. इस पर देश और दुनिया से फिल्म की टीम को भर-भरकर बधाई मिल रही है. बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान के बाद अब सलमान खान ने इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर करते हुए पूरी टीम को दिल से बधाई दी है. इस बाबत 'दबंग खान' ने एक ट्वीट किया है.

सलमान खान का ट्वीट

जीत पर क्या बोले 'भाईजान'?

सलमान खान ने ट्वीट कर लिखा है, 'गोल्डन ग्लोब में शानदार जीत के लिए आरआरआर की पूरी टीम को बधाई'. इसके साथ ही 'भाईजान' ने फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली, संगीतकार एमएम कीरावनी और फिल्म की लीड स्टारकास्ट राम चरण और जूनियर एनटीआर को भी टैग किया है.

इतना ही नहीं, नाटू-नाटू की जीत से गदगद सलमान खान ने अपने इस ट्वीट में इस जीत के असली हकदार और नाटू-नाटू सॉन्ग कंपोज करने वाले दिग्गज संगीतकार एमएम कीरावनी का विनिंग मोमेंट फोटो भी शेयर किया है.

दो कैटेगरी में से एक में हाथ लगी सफलता

बता दें, फिल्म आरआरआर को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में दो कैटेगरी (बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म) में नॉमिनेशन मिला था. बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का खिताब जीतने से फिल्म चूक गई, लेकिन बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में नाटू-नाटू Naatu Naatu ने जीत हासिल कर फिल्म ने इंडियन सिनेमा के लिए एक नया इतिहास लिख दिया है.

किसे मिला बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का खिताब

इस कैटेगरी में 5 फिल्में आमने-सामने थीं, जिसमें से बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का अवॉर्ड फिल्म 'अर्जेंटीना, 1985' (Argentina, 1985) ने जीता.

गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जीतने वाली कुछ फिल्मों की लिस्ट

बेस्ट सॉन्ग- मोशन पिक्चर

कैरोलिना - वेयर द क्रैडैड्स सिंग (Carolina – Where The Crawdads Sing))

सियाओ पापा - गिलर्मो डेल टोरो का पिनोचियो (Ciao Papa – Guillermo del Toro’s Pinocchio)

होल्ड माई हैंड - टॉप गन: मेवरिक (Hold My Hand – Top Gun: Maverick)

लिफ्ट मी अप - ब्लैक पैंथर: वकंडा फॉरएवर (Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever)

नाटू नाटू - आरआरआर (Naatu Naatu – RRR)- विजेता

बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म

आल क्वाइट आन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet on the Western Front)

अर्जेंटीना, 1985 (Argentina, 1985)- विजेता

क्लोज (Close)

डिसीजन टू लीव (Decision to Leave)

आरआरआर (RRR)

बेस्ट एक्ट्रर- ड्रामा

ऑस्टिन बटलर- एल्विस (Austin Butler – Elvis)- विजेता

ब्रेंडन फ्रेजर - व्हेल (Brendan Fraser – The Whale)

ह्यूग जैकमैन- द सन (Hugh Jackman – The Son)

बिल निघी - लिविंग (Bill Nighy – Living)

जेरेमी पोप- द इन्सेप्शन (Jeremy Pope – The Inspection)

बेस्ट एक्ट्रेस- ड्रामा

केट ब्लैंचेट - टार (Cate Blanchett– Tár)- विजेता

ओलिविया कॉलमैन - एंपायर ऑफ लाइट (Olivia Colman– Empire of Light)

वियोला डेविस - द वुमन किंग (Viola Davis– The Woman King)

अना दे अरमास - ब्लॉन्ड (Ana de Armas– Blonde)

मिशेल विलियम्स - द फेबेलमैन्स (Michelle Williams– The Fabelmans)

बेस्ट डायरेक्टर- मोशन पिक्चर

जेम्स कैमरून - अवतार: द वे ऑफ वॉटर (James Cameron – Avatar: The Way of Water)

डैनियल क्वान, डैनियल शेइनर्ट - एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस (Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything )Everywhere All at Once

बाज लुहर्मान - एल्विस (Baz Luhrmann – Elvis)

मार्टिन मैकडॉनघ - द बैनशीस ऑफ इनइशरिन (Martin McDonagh – The Banshees of Inisherin)

स्टीवन स्पीलबर्ग - द फेबेलमैन्स (Steven Spielberg – The Fabelmans)- विजेता

