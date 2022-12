मुंबई: बॉलीवुड को लगातार हिट फिल्में देने वाले एक्टर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) सोशल मीडिया पर अक्सर एक्टिव रहते हैं और एक से बढ़कर एक मजेदार पोस्ट शेयर करते रहते हैं. इसी क्रम में खाने के शौकीन माने जाने वाले भुल भूलैया 2 एक्टर ने दो बड़े गुजराती थालियों के साथ एक तस्वीर साझा की है. कार्तिक ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीर साझा की है उसमें वह टेबल पर रखे स्वादिष्ट खानों के बीच खड़े पोज देते नजर आ रहे हैं.

बता दें कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर्ड तस्वीरों में (Kartik Aaryan Gujarati thali) उनका कूल अंदाज सामने आया है. तस्वीरों शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा 'छूना नहीं बस देखना है, दो लोगों के लिए टेबल' (No touching only Seeing). तस्वीर में 'लुका छुपी' एक्टर काले रंग की पैंट और बेसबॉल टोपी के साथ ग्रे टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और एक्टर के सामने दो गुजराती थालियां रखी हुई हैं.

बता दें कि कार्तिक आर्यन अभी गुजरात में हैं, जहां वह अपनी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म 'सत्यप्रेम की कथा' की शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म में (kartik aaryan upcoming film) उनके साथ एक्ट्रेस कियारा आडवाणी हैं. कार्तिक अपकमिंग फिल्म 'शहजादा' में भी नजर आएंगे, जिसमें उनके साथ कृति सैनन हैं. इसके साथ ही उनके पास 'कैप्टन इंडिया' और कबीर खान की अनटाइटल्ड फिल्म भी है. हाल ही में कार्तिक की भुल भूलैया 2 रिलीज हुई, जिसमें उनकी शानदार एक्टिंग से फैंस काफी प्रभावित दिखे और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की है. वहीं, हाल ही में वह एक्ट्रेस अलाया एफ के साथ फ्रेडी में भी नजर आए.

