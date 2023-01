मुंबई : बॉलीवुड 'क्वीन' कंगना रनौत ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आते ही मोर्चा खोल दिया है. हाल ही में कंगना रनौत ने लंबे समय बाद ट्विटर पर कमबैक किया है. ट्विटर पर कंगना का कमबैक इतना धमाकेदार होगा किसी ने सोचा भी नहीं था. दरअसल, ट्विटर पर कंगना रनौत ने बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' को पाकिस्तान और आतंकी समूह आईएसआईएस से जोड़ दिया है. अब कंगना के इन ट्विट से सोशल मीडिया पर हल्ला मच चुका है और अब एक्ट्रेस का यूजर्स से ट्विटर वार शुरू हो गया है.

कंगना रनौत ने ट्विटर पर 'पठान' के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक न्यूज पोर्टल की हैडिंग शेयर की है, जिसका टाइटल है, 'पठान सिर्फ एक हिंदी फिल्म नहीं है, बल्कि यह भारत के लिए एक लड़ाई है' (Pathaan is not just any other Hindi Movie, It's a battle for India). अब न्यूज पोर्टल की इस हैडिंग पर एक्ट्रेस भड़क उठी हैं और इसे शेयर कर लिखती हैं, 'ये लो... भारत के लिए लड़ाई और दोनों पक्ष कौन-कौन हैं?

राष्ट्रवादी बनाम राष्ट्रविरोधी

बीजेपी बनाम कांग्रेस

भारत बनाम पाकिस्तान

आम आदमी बनाम विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग

पंडित बनाम पठान

तुम्हारी राजनीति, राजनीति हमारी राजनीति कट्टरता?

कमाल है यार!!!.

दक्षिणपंथियों के खिलाफ आंदोलन है 'पठान'- कॉमेडियन

कंगना के सिलसिलेवार ट्वीट पर कॉमेडियन अतुल खत्री चोट कर लिखते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि स्क्रिप्ट और मेकिंग के मामले में फिल्म पुराने जमाने की है, बल्कि यह उनके मुंह पर तमाचा है जो बेवजह बॉलीवुड पर टिप्पणी करते हैं, ये तो दक्षिणपंथियों के खिलाफ जनता का एक शांतिपूर्वक आंदोलन है'.

कंगना का जवाब - लॉजिक की मां-बहन एक मत करो.

अतुल के ट्विट पर रीट्विट कर कंगना ने लिखा है, 'अगर पठान की सक्सेस को खुले तौर पर और बेशर्मी से वामपंथी राजनीति की सक्सेस से जोड़ा जाता है, (जो एक पार्टी (कांग्रेस) से जुड़ी है), तो दक्षिणपंथी विचारधारा का विरोध करने पर फिल्म इंडस्ट्री क्यों कराहती है? पहले यह निर्णय करो, यह फिल्म और कला एक राजनीति है या नहीं...अगर हां तो फिर विपक्ष के खिलाफ खडे हो..ऐसा नहीं हो सकता जब अब आप जीते तो तुम फिल्म का राजनीतिकरण कर हमसे लड़ो और जब हम जीते तो तुम रोने लगते हो और हमें कट्टर दक्षिणपंथी कहकर हमें शर्मिंदा करते हो...लॉजिक की मां-बहन एक मत करो, सुधर जाओ'.

