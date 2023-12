वहीं, अक्षय कुमार ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें ट्विंकल खन्ना की खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, एक तस्वीर में वह हरी वादियों के बीच सफेद चिकनकारी ड्रेस में हैं दिख रही हैं, जिस पर लिखा है, Who 1 thought 1 married इसके बाद लिखा आता है Who 1 Actually married. इसके बाद ट्विंकल खन्ना हल्क के स्टेचू के साथ खड़ी दिखती हैं, इसमें ट्विंकल खन्ना हल्क की ओर इशारा कर कहती हैं, ये है पुतला और मैं असली हल्क.