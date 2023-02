लंदन : ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स (बाफ्टा) ने रविवार को साउथबैंक सेंटर में रॉयल फेस्टिवल हॉल में अपने वार्षिक फिल्म पुरस्कारों की मेजबानी की. वैरायटी की रिपोर्ट के अनुसार, लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में समारोह की मेजबानी 'Loki' अभिनेता रिचर्ड ई. ग्रांट ने की. इस अवॉर्ड फंक्शन में केट ब्लैंचेट (TAR), ऑस्टिन बटलर, (एल्विस), एडवर्ड बर्जर (ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट) ने बाजी मारी. तो चलिए एक नजर डालते हैं BAFTA फिल्म अवॉर्ड 2023 विजेताओं की सूची पर...

- सर्वश्रेष्ठ फिल्म (Best Film) - ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

- लीडिंग एक्ट्रेस - केट ब्लैंचेट,' TAR'

- लीडिंग एक्टर - ऑस्टिन बटलर, एल्विस

- सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (Best Director) - एडवर्ड बर्जर, All Quiet On The Western Front

- सपोर्टिंग एक्ट्रेस - केरी कॉन्डन, 'द बंशीज ऑफ इनिशरिन'

- सपोर्टिंग एक्टर - बैरी केघन, 'द बंशीज ऑफ इनिशरिन'

- सर्वश्रेष्ठ कास्टिंग - एल्विस

- सर्वश्रेष्ठ सिनेमैटोग्राफी - All Quiet On The Western Front

- रूपांतरित पटकथा (Adapted Screenplay) - ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, एडवर्ड बर्जर, लेस्ली पैटर्सन, इयान स्टोकेल

- एडिटिंग - एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन्स, पॉल रोजर्स (Everything Everywhere All At Once, Paul Rogers )

- सिनेमैटोग्राफी - ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट (All Quiet On The Western Front), जेम्स फ्रेंड

- सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री - नवलनी (डैनियल रोहर)

- ई.ई. बाफ्टा राइजिंग स्टार अवॉर्ड - एम्मा मैके

- फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज - ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट

- बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन - कैथरीन मार्टिन, एल्विस

- ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म - ऐन आयरिश गुडबाय ( An Irish Goodbye)

- मेकअप एंड हेयर - एल्विस- जेसन बेयर्ड, मार्क कूलियर, लुईस कूलस्टन, शेन थॉमस

- प्रोडक्शन डिजाइन - बेबीलोन- फ्लोरेंसिया मार्टिन, एंथोनी कार्लिनो

- साउंड - ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट- लार्स गिन्जसेल, फ्रैंक क्रूस, विक्टर प्रासिल, मार्कस स्टेमलर

- ओरिजनल स्कोर - ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट- वोल्कर बर्टेलमैन

यह भी पढ़ें : Ricky Kej wins Grammy Awards 2023 : ग्रैमी अवार्ड्स में फिर लहराया भारत का परचम, रिकी केज ने तीसरी बार जीता अवार्ड